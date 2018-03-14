Генпрокуратура обнаружила 35 тысяч нарушений при проверке рынка похоронных услуг
Генпрокуратура РФ обнаружила 35 тысяч нарушений в ходе спецпроверки работы рынка ритуальных услуг. В документе, опубликованном пресс-службой ведомства, указывается, что в данном секторе преобладает теневой бизнес.
Информация в документе гласит, что рынок похоронных услуг имеет массу нарушений законодательства, которые допускались органами местного самоуправления, спецслцжбами по вопросам похоронного дела, а также организациями здравоохранения и хозяйствующими субъектами. Итоги проверки стали основой для возбуждения 23 уголовных дел, более шести десятков должностных лиц получили письменные предостережения о недопустимости нарушения госзаконодательства, а около 2 000 чиновников были привлечены к админответственности. В общей сложности прокуроры зафиксировали порядка 35 тысяч нарушений.
Масштабный характер носят нарушения по земельному законодательству при отведении участков для захоронений, хищение бюджетных средств во время оказания ритуальных услуг, а также случаи с отказами в выплате соцпособий. Данная проверка стала основой для утверждения совместного плана Генпрокуратуры и МВД о введении мероприятий для ликвидации теневого бизнеса в данной сфере.
Информация в документе гласит, что рынок похоронных услуг имеет массу нарушений законодательства, которые допускались органами местного самоуправления, спецслцжбами по вопросам похоронного дела, а также организациями здравоохранения и хозяйствующими субъектами. Итоги проверки стали основой для возбуждения 23 уголовных дел, более шести десятков должностных лиц получили письменные предостережения о недопустимости нарушения госзаконодательства, а около 2 000 чиновников были привлечены к админответственности. В общей сложности прокуроры зафиксировали порядка 35 тысяч нарушений.
Масштабный характер носят нарушения по земельному законодательству при отведении участков для захоронений, хищение бюджетных средств во время оказания ритуальных услуг, а также случаи с отказами в выплате соцпособий. Данная проверка стала основой для утверждения совместного плана Генпрокуратуры и МВД о введении мероприятий для ликвидации теневого бизнеса в данной сфере.
Автор: Татьяна Свиридова