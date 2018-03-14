Отток капитала из России с начала 2018 года удвоился
Центробанк России заявил, что с начала года профицит вырос с 14,5 до 20,8 млрд $. По этой причине экспортеры увеличили отток капитала, и он удвоился, достигнув отметки в 9,8 млрд $.
Центральный регулятор отмечает, что так получилось из-за повышения экспорта, восстановления объемов импортируемых товаров. Превышение объемов продаваемой в заграницу продукции над завозимой, по сравнению с тем годом, увеличилось на 7,4 млрд $ и в итоге равняется 29,6 млрд $. Также с начала года шли в рост до 23,7 млрд $ международные резервы страны. Сейчас предприятия и банковский сектор вкладывают появившиеся свободные средства в иностранные активы, их размер вырос в два раза уже в первом месяце этого года.
Эльвира Набиуллина уточнила, что отток нельзя приравнивать к бегству капитала или его незаконному изъятию из экономики. При положительном показателе сальдо в любой рыночной экономике, вывод доходов идет либо через рост валютных резервов государства или через частные структуры. Поэтому, по ее мнению, это не имеет отрицательных последствий, а приток не всегда значит «хорошо» для экономики.
Центральный регулятор отмечает, что так получилось из-за повышения экспорта, восстановления объемов импортируемых товаров. Превышение объемов продаваемой в заграницу продукции над завозимой, по сравнению с тем годом, увеличилось на 7,4 млрд $ и в итоге равняется 29,6 млрд $. Также с начала года шли в рост до 23,7 млрд $ международные резервы страны. Сейчас предприятия и банковский сектор вкладывают появившиеся свободные средства в иностранные активы, их размер вырос в два раза уже в первом месяце этого года.
Эльвира Набиуллина уточнила, что отток нельзя приравнивать к бегству капитала или его незаконному изъятию из экономики. При положительном показателе сальдо в любой рыночной экономике, вывод доходов идет либо через рост валютных резервов государства или через частные структуры. Поэтому, по ее мнению, это не имеет отрицательных последствий, а приток не всегда значит «хорошо» для экономики.
Автор: Северов Андрей