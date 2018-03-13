В Японии политик решил преподать детям урок при помощи мертвой птицы
В Японии 72-летний местный политик решил преподать детям урок при помощи мертвой птицы. Отмечается, что инцидент имел место накануне в городе Кинокава, входящем в состав префектуры Вакаяма.
Заметив на асфальте сбитого автомобилем голубя, 72-летний чиновник решил отправиться в одну из ближайших школ и преподать учащимся урок, захватив с собой раненую птицу. Подойдя к группе подростков, мужчина попросил оказать пострадавшему животному помощь. Политик положил голубя в корзину велосипеда девушки, однако она и ее подруги оказались настолько возмущены этим, что он поспешил забрать пернатого и тот впоследствии скончался.
Школьница пожаловалась родителям, они обратились в администрацию города, а сам автор “урока” получил выговор в мэрии. При этом затем он пояснил, что сделал это только ради того, чтобы показать молодежи, насколько драгоценной является жизнь. Чиновник принес свои извинения девушке, но в достаточно своеобразной форме, поскольку он по-прежнему уверен в том, что в данной ситуации полностью прав.
Заметив на асфальте сбитого автомобилем голубя, 72-летний чиновник решил отправиться в одну из ближайших школ и преподать учащимся урок, захватив с собой раненую птицу. Подойдя к группе подростков, мужчина попросил оказать пострадавшему животному помощь. Политик положил голубя в корзину велосипеда девушки, однако она и ее подруги оказались настолько возмущены этим, что он поспешил забрать пернатого и тот впоследствии скончался.
Школьница пожаловалась родителям, они обратились в администрацию города, а сам автор “урока” получил выговор в мэрии. При этом затем он пояснил, что сделал это только ради того, чтобы показать молодежи, насколько драгоценной является жизнь. Чиновник принес свои извинения девушке, но в достаточно своеобразной форме, поскольку он по-прежнему уверен в том, что в данной ситуации полностью прав.
Автор: Марина Вебер