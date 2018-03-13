Ирина Лобачева обвинила вдову Марьянова в причастности к гибели актера
Фигуристка Ирина Лобачева убеждена, что вдова покойного Дмитрия Марьянова причастна к гибели актера. Бывшая избранница артиста считает, что его жену интересовали только деньги и квартира деятеля.
Накануне Лобачева посетила студию шоу “Пусть говорят”, где решила обсудить обстоятельства гибели Марьянова. Там фигуристка заявила, что Ксения Бик ловко манипулировала артистом, и все, что ее интересовало, это его доходы и недвижимость. Ради стремления получить желанное женщина якобы даже поспособствовала тому, чтобы актер быстрее отправился на тот свет.
Ирина Лобачева добавила, что с покойным общалась по меньшей мере раз в несколько месяцев, и многое из того, что ей известно, она просто не говорит. По ее словам, Марьянов собирался разводиться с Бик, и если бы та была любящей, то лучше заботилась о здоровье своего супруга. Сама фигуристка недавно связала себя узами брака с мужчиной, который на 16 лет ее младше, но при этом утверждает, что нашла свое счастье именно в новом возлюбленном.
Накануне Лобачева посетила студию шоу “Пусть говорят”, где решила обсудить обстоятельства гибели Марьянова. Там фигуристка заявила, что Ксения Бик ловко манипулировала артистом, и все, что ее интересовало, это его доходы и недвижимость. Ради стремления получить желанное женщина якобы даже поспособствовала тому, чтобы актер быстрее отправился на тот свет.
Ирина Лобачева добавила, что с покойным общалась по меньшей мере раз в несколько месяцев, и многое из того, что ей известно, она просто не говорит. По ее словам, Марьянов собирался разводиться с Бик, и если бы та была любящей, то лучше заботилась о здоровье своего супруга. Сама фигуристка недавно связала себя узами брака с мужчиной, который на 16 лет ее младше, но при этом утверждает, что нашла свое счастье именно в новом возлюбленном.
Автор: Марина Вебер