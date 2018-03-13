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Нелли Ермолаева опубликовала полуголое фото
Модель Нелли Ермолаева недавно родила ребенка. Счастливая знаменитость опубликовала в Instagram фото, где она пребывает в полуголом виде.

Нелли Ермолаева опубликовала полуголое фото


Она поделилась своими чувствами и написала, что жизнью и получившейся семьей очень довольна. На кадре звезда без одежды лишь прикрывается одеялом. Также заметен оставшийся после родов живот, который пока не сошел. Она вместе с супругом до сих пор позволяет себе импульсивные поступки. Недавно они сорвались и отправились на остров, находящийся в Майами. Нелли Ермолаева с мужем живут в отеле Grove Isle, он сделал такой подарок жене. Заведение расположено на небольшом островке, находящемся недалеко от города.

Фанаты интересовались, находится ли ребенок модели с ними на отдыхе. Ермолаева заверила всех, что так оно и есть, сына они также взяли с собой.

Автор: Северов Андрей
Вчера, 21:42
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