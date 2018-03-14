Известного археолога уличили в фальсификации находок
Известного во всем мире археолога Джеймса Мелларта уличили в фальсификации находок. Данную информацию предоставил его коллега Эберхард Цанггер, который обнаружил в квартире исследователя доказательства обмана спустя шесть лет после его смерти.
Джеймс Мелларт стал известным после открытия в Турции древнейшего поселения, которое существовало свыше девяти тысяч лет назад. На месте раскопок были найдены уникальные фрагменты тканей и посуды, а также статуэтки женщин и животных. Особую ценность имели настенные рисунки с изображением причудливых геометрических узоров, голых мужчин и процессов охоты на зубров. Среди находок также обнаружена фреска, которая выполнена охрой, демонстрирующая извержение вулкана.
После смерти археолога в 2012 году его коллеги решили исполнить желание Мелларта, в котором он попросил коллег опубликовать его материалы открытий в случае его ухода из жизни. Ученым был предоставлен доступ в квартиру археолога, где они обнаружили «прототипы» фресок и рисунков, которые были заявлены ученым в качестве подлинных. Исследователи уверены, что Малларт изначально придумывал свидетельства, а после создавал для них доказательства.
Джеймс Мелларт стал известным после открытия в Турции древнейшего поселения, которое существовало свыше девяти тысяч лет назад. На месте раскопок были найдены уникальные фрагменты тканей и посуды, а также статуэтки женщин и животных. Особую ценность имели настенные рисунки с изображением причудливых геометрических узоров, голых мужчин и процессов охоты на зубров. Среди находок также обнаружена фреска, которая выполнена охрой, демонстрирующая извержение вулкана.
После смерти археолога в 2012 году его коллеги решили исполнить желание Мелларта, в котором он попросил коллег опубликовать его материалы открытий в случае его ухода из жизни. Ученым был предоставлен доступ в квартиру археолога, где они обнаружили «прототипы» фресок и рисунков, которые были заявлены ученым в качестве подлинных. Исследователи уверены, что Малларт изначально придумывал свидетельства, а после создавал для них доказательства.
Автор: Татьяна Свиридова