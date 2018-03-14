В возрасте 76 лет умер самый известный физик мира Стивен Хокинг
Стивен Хокинг умер в возрасте 76 лет был одним из ведущих физиков мира, вдохновлявшим поколения ученых. Он был одним из самых известных космологов в мире, медицинским чудом и, вероятно, самой невероятной звездной звездой галактики.
После того, как в 1964 году в возрасте 22 лет был диагностирован редкий вид болезни моторных нейронов, ему было предоставлено всего несколько лет, чтобы жить. Тем не менее, профессор Хокинг отпраздновал свой 70-летний юбилей почти полвека спустя как один из самых ярких и известных ученых современной эпохи.
Стивен Хокинг был наиболее известен своей работой над черными дырами, таинственными бесконечно плотными областями сжатого вещества, где нормальные законы физики разрушаются, что доминирует во всей его академической жизни.
Уступчивым достижением профессора Хокинга было его предсказание в 1970-х годах о том, что черные дыры могут излучать энергию, несмотря на классическую точку зрения, что ничто - даже не свет - не сможет избежать их гравитации.
После того, как в 1964 году в возрасте 22 лет был диагностирован редкий вид болезни моторных нейронов, ему было предоставлено всего несколько лет, чтобы жить. Тем не менее, профессор Хокинг отпраздновал свой 70-летний юбилей почти полвека спустя как один из самых ярких и известных ученых современной эпохи.
Стивен Хокинг был наиболее известен своей работой над черными дырами, таинственными бесконечно плотными областями сжатого вещества, где нормальные законы физики разрушаются, что доминирует во всей его академической жизни.
Уступчивым достижением профессора Хокинга было его предсказание в 1970-х годах о том, что черные дыры могут излучать энергию, несмотря на классическую точку зрения, что ничто - даже не свет - не сможет избежать их гравитации.
Автор: Маргарита Лисарова