Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.16 USD 56.94
Курс валют на 14.03.2018
exclusive / Общество / Важно

В возрасте 76 лет умер самый известный физик мира Стивен Хокинг
Стивен Хокинг умер в возрасте 76 лет был одним из ведущих физиков мира, вдохновлявшим поколения ученых. Он был одним из самых известных космологов в мире, медицинским чудом и, вероятно, самой невероятной звездной звездой галактики.
В возрасте 76 лет умер самый известный физик мира Стивен Хокинг

После того, как в 1964 году в возрасте 22 лет был диагностирован редкий вид болезни моторных нейронов, ему было предоставлено всего несколько лет, чтобы жить. Тем не менее, профессор Хокинг отпраздновал свой 70-летний юбилей почти полвека спустя как один из самых ярких и известных ученых современной эпохи.

Стивен Хокинг был наиболее известен своей работой над черными дырами, таинственными бесконечно плотными областями сжатого вещества, где нормальные законы физики разрушаются, что доминирует во всей его академической жизни.

Уступчивым достижением профессора Хокинга было его предсказание в 1970-х годах о том, что черные дыры могут излучать энергию, несмотря на классическую точку зрения, что ничто - даже не свет - не сможет избежать их гравитации.

Автор: Маргарита Лисарова
Сегодня, 07:55
Читайте также
Генпрокуратура обнаружила 35 тысяч нарушений при
В возрасте 76 лет умер самый известный физик мира
Украина может присоединиться к бойкоту этапа
Отток капитала из России с начала 2018 года
Минобороны РФ проводит финал конкурса на лучшее
Дворкович: Дефицит молока в России составил 25%
Ради сходства с Барби американка разрезала глаза
Школьник из Калининградской области покорил
В Великом Новгороде будут строить детские сады в
Минтранс: До апреля будут подписаны документы о
В США умер популярный в 1990-х рэпер Крэйг Мэк
«Самым умным" городом планеты в 2017 году стал
Добавление комментария
Последние новости
14.03, 10:15 В Интернете появилось видео пролетающего НЛО на фоне Луны
14.03, 10:09 Мощный G G7 с ОЗУ на 6 ГБ появится в мае 2018 года
14.03, 10:03 Уфологи обнаружили на Марсе статую бога ацтеков
14.03, 10:00 Впервые LADA XRAY демонстрирует падение продаж в России
14.03, 09:48 Кодовое имя смартфона OnePlus 6 засветилось в фрагментах
14.03, 09:39 Самый дорогой Mercedes-Maybach в России предложат за 28
14.03, 09:33 Актер Игорь Петренко показал на видео подросших детей
14.03, 09:18 Появилось видео вулканической червоточины на Земле
14.03, 09:09 Виктория Дайнеко планирует рождение второго ребенка
14.03, 09:07 Huawei Y9: Стильный "бюджетник" с большим экраном
14.03, 08:00 Генпрокуратура обнаружила 35 тысяч нарушений при
14.03, 07:55 В возрасте 76 лет умер самый известный физик мира Стивен
14.03, 07:30 Ученые доказали невозможность контакта с инопланетянами
14.03, 07:00 Nissan снизил процентную ставку на покупку автомобилей в
14.03, 06:30 Mozilla добавила настройки приватности в Firefox Quantum
14.03, 06:00 Помощница Волочковой опровергла информацию о
14.03, 05:30 Xiaomi показала самосвал-конструктор с механическим
14.03, 05:00 Украина может присоединиться к бойкоту этапа Кубка мира
14.03, 04:30 Геометрия города влияет на формирование дождевых туч
14.03, 03:30 Отток капитала из России с начала 2018 года удвоился