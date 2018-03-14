Huawei Y9: Стильный "бюджетник" с большим экраном

Новинка идеально вписывается в концепцию маркетологов, которая предполагает ребрендинг или клонирование уже устаревших моделей. Для начала нужно взять смартфон, который был выпущен несколько месяцев назад, и изменить в нем несколько деталей. Например, это может быть камера или дисплей. В результате на рынок выходит новое устройство, которое привлекает внимание покупателей.Смартфон Huawei Y9 получил характеристики, которые практически идентичны Huawei Mate 10 Lite. Производитель решил не менять матрицы камер и их количеств. Объективов осталось столько же, сколько и в предшественнике. На 0,3 дюйма увеличилась диагональ дисплея. Разрешение присутствует классическое - FullHD+.Экспертам то и дело хочется сравнить Huawei Y9 (2018) еще с одним смартфоном, который был презентован три месяца тому назад. Речь идет о Honor 7X. В нем также присутствует двойная основная камера, имеется большой экран, аналогичный чипсет и другие параметры.Соотношение сторон экрана Huawei Y9 составляет 18:9. Если говорить о его абсолютной площади, то она составила 90,7 квадратных сантиметров. Разрешение у дисплея, как и полагается, FullHD+, следовательно, оно составляет 1080х2160 пикселей. Диагональ составляет 5,93 дюйма. В качестве матрицы предстала IPS LCD. Экран девайса обзавелся 2.5D стеклом. На данный момент ничего не сообщается о степени его устойчивости к падениям и царапинам.В Сети появлялись публикации, в которых говорилось, что смартфон можно назвать самым настоящим «убийцей» Xiaomi RN 5 Pro. Эксперты не понимают, почему журналисты так решили, однако, скорее всего, они обратили внимание на схожесть форм-фактора и ёмкость аккумулятора.Если говорить о последнем, то с ним действительно все в порядке. Ёмкость батареи составила 4000 мАч. Этот показать говорит о хороших показателях автономности. Информация о том, присутствует ли опция быстрой зарядки, пока отсутствует. Характеристики самого зарядного устройства также не сообщается.С процессором Huawei Y9 история уже не самая оптимистичная, если сравнивать его с чипсетом Xiaomi RN 5 Pro. «Сердцем» устройства выступает с Kirin 659. Это «железо» является фирменной разработкой компании-производителя. Чипсет – мощный и производительный. Обладатель устройства сможет пользоваться девайсом без зависаний, ОС будет работать плавно и быстро). Однако этот процессор все равно по параметрам уступает Snapdragon 625.Главным недостатком Kirin 659 является графический адаптер. В качестве него выступает Mali-T830 MP2. Адаптер по своим параметрам заметно уступает любому Adreno 5хх. Принимая во внимание тот факт, что в Xiaomi Redmi Note 5 Pro установлен Snapdragon 636 с новой графикой Adreno 509, Huawei Y9 проигрывает заметно.На данный момент производитель предоставил информацию только об одной конфигурации памяти смартфона. Новинка поступит на рынок с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ. Не исключается, что появится версия 4 (64) ГБ. В устройстве присутствует слот расширения для microSD, но он является гибридным.Если говорить о камере, то она ничем не отличается от той, которая установлена в Mate 10 Lite. На задней панели расположился двойной датчик. Основной из них имеет матрицу 16 Мп и светосилу 2,2. При этом фокусное расстояние достигло 27 mm. Автоматическая фокусировка работает в соответствии с фазовой технологией.Второй сенсор получил 2 Мп. Он нужен только для обеспечения глубины снимки и его пост-обработки. Например, можно запустить симуляцию эффекта вариативной апертуры.Фронтальная камера также получилась двойной. Вспомогательный модуль имеет сенсор на Мп, а основной – 13 Мп. Апертура составила /2.0, а фокусное расстояние – 26 mm.Huawei Y9 снимает видео с разрешением 1080 р и частотой 30 кадров в секунду. Эти показатели обуславливаются возможностями установленного процессора.Новинка получила стильный металлический корпус. На задней панели по центру присутствует сканер отпечатка пальцев. Камеры находятся в левом углу сверху. В новом смартфоне имеется стандартный разъём под наушники. Зарядка устройства осуществляется посредством microUSB. К слову, Huawei Y9 не наделили поддержкой Wi-Fi 5 ГГц.Вместе с коробкой будущий покупатель получит телефон с ОС Android 8 в комплекте с фирменной прошивкой EMUI 8. «Операционка» и хорошая батарея являются главными отличиями от Mate 10 Lite. Гаджет поступит в продажу с золотом, синем и черном цветах.Что касается ценовой политики, то информация о ней пока отсутствует. По словам экспертом, стоимость нового смартфона составит примерно 250 евро. Если учесть, что девайс позиционируется как бюджетный, цену можно назвать довольно высокой.