Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.16 USD 56.94
Курс валют на 14.03.2018
exclusive / Технологии / Авторские материалы

Huawei Y9: Стильный "бюджетник" с большим экраном
12 марта состоялась презентация смартфона Huawei Y9 (2018). После анализа характеристик гаджета эксперты пришли к выводу, что девайс очень похож на Mate 10 Lite и Honor 7X.

Huawei Y9: Стильный "бюджетник" с большим экраном


Новинка идеально вписывается в концепцию маркетологов, которая предполагает ребрендинг или клонирование уже устаревших моделей. Для начала нужно взять смартфон, который был выпущен несколько месяцев назад, и изменить в нем несколько деталей. Например, это может быть камера или дисплей. В результате на рынок выходит новое устройство, которое привлекает внимание покупателей.

Сравнение с предшественниками

Смартфон Huawei Y9 получил характеристики, которые практически идентичны Huawei Mate 10 Lite. Производитель решил не менять матрицы камер и их количеств. Объективов осталось столько же, сколько и в предшественнике. На 0,3 дюйма увеличилась диагональ дисплея. Разрешение присутствует классическое - FullHD+.

Экспертам то и дело хочется сравнить Huawei Y9 (2018) еще с одним смартфоном, который был презентован три месяца тому назад. Речь идет о Honor 7X. В нем также присутствует двойная основная камера, имеется большой экран, аналогичный чипсет и другие параметры.

Характеристики экрана

Соотношение сторон экрана Huawei Y9 составляет 18:9. Если говорить о его абсолютной площади, то она составила 90,7 квадратных сантиметров. Разрешение у дисплея, как и полагается, FullHD+, следовательно, оно составляет 1080х2160 пикселей. Диагональ составляет 5,93 дюйма. В качестве матрицы предстала IPS LCD. Экран девайса обзавелся 2.5D стеклом. На данный момент ничего не сообщается о степени его устойчивости к падениям и царапинам.

Аппаратная часть

В Сети появлялись публикации, в которых говорилось, что смартфон можно назвать самым настоящим «убийцей» Xiaomi RN 5 Pro. Эксперты не понимают, почему журналисты так решили, однако, скорее всего, они обратили внимание на схожесть форм-фактора и ёмкость аккумулятора.

Huawei Y9: Стильный "бюджетник" с большим экраном


Если говорить о последнем, то с ним действительно все в порядке. Ёмкость батареи составила 4000 мАч. Этот показать говорит о хороших показателях автономности. Информация о том, присутствует ли опция быстрой зарядки, пока отсутствует. Характеристики самого зарядного устройства также не сообщается.

С процессором Huawei Y9 история уже не самая оптимистичная, если сравнивать его с чипсетом Xiaomi RN 5 Pro. «Сердцем» устройства выступает с Kirin 659. Это «железо» является фирменной разработкой компании-производителя. Чипсет – мощный и производительный. Обладатель устройства сможет пользоваться девайсом без зависаний, ОС будет работать плавно и быстро). Однако этот процессор все равно по параметрам уступает Snapdragon 625.

Главным недостатком Kirin 659 является графический адаптер. В качестве него выступает Mali-T830 MP2. Адаптер по своим параметрам заметно уступает любому Adreno 5хх. Принимая во внимание тот факт, что в Xiaomi Redmi Note 5 Pro установлен Snapdragon 636 с новой графикой Adreno 509, Huawei Y9 проигрывает заметно.

На данный момент производитель предоставил информацию только об одной конфигурации памяти смартфона. Новинка поступит на рынок с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ. Не исключается, что появится версия 4 (64) ГБ. В устройстве присутствует слот расширения для microSD, но он является гибридным.

Камера

Если говорить о камере, то она ничем не отличается от той, которая установлена в Mate 10 Lite. На задней панели расположился двойной датчик. Основной из них имеет матрицу 16 Мп и светосилу 2,2. При этом фокусное расстояние достигло 27 mm. Автоматическая фокусировка работает в соответствии с фазовой технологией.

Huawei Y9: Стильный "бюджетник" с большим экраном


Второй сенсор получил 2 Мп. Он нужен только для обеспечения глубины снимки и его пост-обработки. Например, можно запустить симуляцию эффекта вариативной апертуры.

Фронтальная камера также получилась двойной. Вспомогательный модуль имеет сенсор на Мп, а основной – 13 Мп. Апертура составила /2.0, а фокусное расстояние – 26 mm.

Huawei Y9 снимает видео с разрешением 1080 р и частотой 30 кадров в секунду. Эти показатели обуславливаются возможностями установленного процессора.

Дизайн, софт и интерфейс

Новинка получила стильный металлический корпус. На задней панели по центру присутствует сканер отпечатка пальцев. Камеры находятся в левом углу сверху. В новом смартфоне имеется стандартный разъём под наушники. Зарядка устройства осуществляется посредством microUSB. К слову, Huawei Y9 не наделили поддержкой Wi-Fi 5 ГГц.

Huawei Y9: Стильный "бюджетник" с большим экраном


Вместе с коробкой будущий покупатель получит телефон с ОС Android 8 в комплекте с фирменной прошивкой EMUI 8. «Операционка» и хорошая батарея являются главными отличиями от Mate 10 Lite. Гаджет поступит в продажу с золотом, синем и черном цветах.

Что касается ценовой политики, то информация о ней пока отсутствует. По словам экспертом, стоимость нового смартфона составит примерно 250 евро. Если учесть, что девайс позиционируется как бюджетный, цену можно назвать довольно высокой.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 09:07
Читайте также
Генпрокуратура обнаружила 35 тысяч нарушений при
В возрасте 76 лет умер самый известный физик мира
Украина может присоединиться к бойкоту этапа
Отток капитала из России с начала 2018 года
Минобороны РФ проводит финал конкурса на лучшее
Дворкович: Дефицит молока в России составил 25%
Ради сходства с Барби американка разрезала глаза
Школьник из Калининградской области покорил
В Великом Новгороде будут строить детские сады в
Минтранс: До апреля будут подписаны документы о
В США умер популярный в 1990-х рэпер Крэйг Мэк
«Самым умным" городом планеты в 2017 году стал
Добавление комментария
Последние новости
14.03, 10:15 В Интернете появилось видео пролетающего НЛО на фоне Луны
14.03, 10:09 Мощный G G7 с ОЗУ на 6 ГБ появится в мае 2018 года
14.03, 10:03 Уфологи обнаружили на Марсе статую бога ацтеков
14.03, 10:00 Впервые LADA XRAY демонстрирует падение продаж в России
14.03, 09:48 Кодовое имя смартфона OnePlus 6 засветилось в фрагментах
14.03, 09:39 Самый дорогой Mercedes-Maybach в России предложат за 28
14.03, 09:33 Актер Игорь Петренко показал на видео подросших детей
14.03, 09:18 Появилось видео вулканической червоточины на Земле
14.03, 09:09 Виктория Дайнеко планирует рождение второго ребенка
14.03, 09:07 Huawei Y9: Стильный "бюджетник" с большим экраном
14.03, 08:00 Генпрокуратура обнаружила 35 тысяч нарушений при
14.03, 07:55 В возрасте 76 лет умер самый известный физик мира Стивен
14.03, 07:30 Ученые доказали невозможность контакта с инопланетянами
14.03, 07:00 Nissan снизил процентную ставку на покупку автомобилей в
14.03, 06:30 Mozilla добавила настройки приватности в Firefox Quantum
14.03, 06:00 Помощница Волочковой опровергла информацию о
14.03, 05:30 Xiaomi показала самосвал-конструктор с механическим
14.03, 05:00 Украина может присоединиться к бойкоту этапа Кубка мира
14.03, 04:30 Геометрия города влияет на формирование дождевых туч
14.03, 03:30 Отток капитала из России с начала 2018 года удвоился