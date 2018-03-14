Виктория Дайнеко планирует рождение второго ребенка
Виктория Дайнеко серьезно задумалась о том, чтобы завести второго ребенка. Сейчас отечественная певица воспитывает дочь, которая появилась на свет в браке с Дмитрием Клейманом.
Развелась Виктория Дайнеко в конце прошлого года, притом о том, что муж таки решил разорвать их брак, она узнала из СМИ. Пара с весны не жила вместе, но при этом певица не теряла надежды на то, что они смогут воссоединиться. После разрыва причину разногласий общественность так и не узнала, хотя имелись намеки на измены Клеймана. Кроме того, Дайнеко волновало то, что бывший муж практически перестал видеться с родной дочерью.
Накануне в сети Instagram артистка поделилась с поклонниками снимком в компании беременной подруги, написав в прикрепленном посте, что и сама мечтает о большой семье. Знаменитость уже думает о рождении второго ребенка, но пока о беременности говорить рано. Все потому, что Виктория Дайнеко по-прежнему свободна, и после тяжелого расставания с супругом все еще не готова к новым отношениям.
Развелась Виктория Дайнеко в конце прошлого года, притом о том, что муж таки решил разорвать их брак, она узнала из СМИ. Пара с весны не жила вместе, но при этом певица не теряла надежды на то, что они смогут воссоединиться. После разрыва причину разногласий общественность так и не узнала, хотя имелись намеки на измены Клеймана. Кроме того, Дайнеко волновало то, что бывший муж практически перестал видеться с родной дочерью.
Накануне в сети Instagram артистка поделилась с поклонниками снимком в компании беременной подруги, написав в прикрепленном посте, что и сама мечтает о большой семье. Знаменитость уже думает о рождении второго ребенка, но пока о беременности говорить рано. Все потому, что Виктория Дайнеко по-прежнему свободна, и после тяжелого расставания с супругом все еще не готова к новым отношениям.
Автор: Марина Вебер