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Виктория Дайнеко планирует рождение второго ребенка
Виктория Дайнеко серьезно задумалась о том, чтобы завести второго ребенка. Сейчас отечественная певица воспитывает дочь, которая появилась на свет в браке с Дмитрием Клейманом.

Виктория Дайнеко планирует рождение второго ребенка

Развелась Виктория Дайнеко в конце прошлого года, притом о том, что муж таки решил разорвать их брак, она узнала из СМИ. Пара с весны не жила вместе, но при этом певица не теряла надежды на то, что они смогут воссоединиться. После разрыва причину разногласий общественность так и не узнала, хотя имелись намеки на измены Клеймана. Кроме того, Дайнеко волновало то, что бывший муж практически перестал видеться с родной дочерью.

Накануне в сети Instagram артистка поделилась с поклонниками снимком в компании беременной подруги, написав в прикрепленном посте, что и сама мечтает о большой семье. Знаменитость уже думает о рождении второго ребенка, но пока о беременности говорить рано. Все потому, что Виктория Дайнеко по-прежнему свободна, и после тяжелого расставания с супругом все еще не готова к новым отношениям.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 09:09
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