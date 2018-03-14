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Актер Игорь Петренко показал на видео подросших детей
Актер Игорь Петренко снялся в совместном видео со своей супругой и их детьми. Пара воспитывает двух совместных дочерей, хотя сам артист успел побывать в роли отца уже четыре раза.

Актер Игорь Петренко показал на видео подросших детей

Игорь Петренко и Кристина Бродская предпочитают личную жизнь не выставлять на всеобщее обозрение, редко рассказывая о ней прессе, и до недавних пор на публику пара выводила только старшую из дочерей. Однако накануне в Сети появилось видео, где поклонникам показали и младшего ребенка пары.


Впрочем, большинство пользователей привлекли дети пары, которые за последнее время успели заметно подрасти. Кроме того, девочки вели себя перед камерой достаточно уверенно и резво, и некоторые даже предположили, что кто-то из них наверняка пойдет по стопам Игоря Петренко и свяжет свою жизнь с творчеством. Кристина Бродская также поблагодарила режиссера ролика, который оказался очень внимательным и учитывал тот факт, что ему приходится работать с детьми.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 09:33
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