Актер Игорь Петренко показал на видео подросших детей
Актер Игорь Петренко снялся в совместном видео со своей супругой и их детьми. Пара воспитывает двух совместных дочерей, хотя сам артист успел побывать в роли отца уже четыре раза.
Игорь Петренко и Кристина Бродская предпочитают личную жизнь не выставлять на всеобщее обозрение, редко рассказывая о ней прессе, и до недавних пор на публику пара выводила только старшую из дочерей. Однако накануне в Сети появилось видео, где поклонникам показали и младшего ребенка пары.
Впрочем, большинство пользователей привлекли дети пары, которые за последнее время успели заметно подрасти. Кроме того, девочки вели себя перед камерой достаточно уверенно и резво, и некоторые даже предположили, что кто-то из них наверняка пойдет по стопам Игоря Петренко и свяжет свою жизнь с творчеством. Кристина Бродская также поблагодарила режиссера ролика, который оказался очень внимательным и учитывал тот факт, что ему приходится работать с детьми.
Игорь Петренко и Кристина Бродская предпочитают личную жизнь не выставлять на всеобщее обозрение, редко рассказывая о ней прессе, и до недавних пор на публику пара выводила только старшую из дочерей. Однако накануне в Сети появилось видео, где поклонникам показали и младшего ребенка пары.
Впрочем, большинство пользователей привлекли дети пары, которые за последнее время успели заметно подрасти. Кроме того, девочки вели себя перед камерой достаточно уверенно и резво, и некоторые даже предположили, что кто-то из них наверняка пойдет по стопам Игоря Петренко и свяжет свою жизнь с творчеством. Кристина Бродская также поблагодарила режиссера ролика, который оказался очень внимательным и учитывал тот факт, что ему приходится работать с детьми.
Автор: Марина Вебер