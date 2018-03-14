Появилось видео вулканической червоточины на Земле
Европейское космическое агентство с помощью современных технологий изучило структуру вулканической червоточины, называемой Куэва‐де‐лос‐Вердес, расположенной на острове Лансароте, принадлежащем Испании. В Сети появилось видео 3D модели этой пещеры.
Вулканическая червоточина представляет собой подземную лавовую трубу, ученые для исследования использовали устройство, имеющее камеры и лазеры. Оно провело миллионы замеров внутренностей пещеры и все данные были объединены за менее чем 3 часа. В итоге получилась удобная для анализа 3D модель внутренних контуров огромных подземных пустот.
Похожие планетарные червоточины были найдены на Марсе и Луне. Исследователи предполагают, что они могли бы стать хорошим убежищем для людей, в случае каких-либо глобальных катаклизмов, например, падении метеоритов, сильного космического излучения. Там сохраняется постоянный комфортный микроклимат.
Целью изучения является понять, каким образом образуются подобные структуры на Земле и, следовательно, на других планетах.
Вулканическая червоточина представляет собой подземную лавовую трубу, ученые для исследования использовали устройство, имеющее камеры и лазеры. Оно провело миллионы замеров внутренностей пещеры и все данные были объединены за менее чем 3 часа. В итоге получилась удобная для анализа 3D модель внутренних контуров огромных подземных пустот.
Похожие планетарные червоточины были найдены на Марсе и Луне. Исследователи предполагают, что они могли бы стать хорошим убежищем для людей, в случае каких-либо глобальных катаклизмов, например, падении метеоритов, сильного космического излучения. Там сохраняется постоянный комфортный микроклимат.
Целью изучения является понять, каким образом образуются подобные структуры на Земле и, следовательно, на других планетах.
Автор: Северов Андрей