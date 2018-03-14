Самый дорогой Mercedes-Maybach в России предложат за 28 млн рублей
Стоимость наиболее дорогостоящей версии Mercedes-Maybach на рынке России составит порядка 28 млн рублей. Старт продаж люксовой модели от немецкого производителя должен состояться уже в апреле этого года.
Mercedes-Maybach является самой дорогой моделью бренда S-Class в кузове кабриолет. Всего мир увидело только 300 экземпляров вышеуказанного авто. Под капотом дорогостоящего транспорта S65 разместился мотор V12 объемом 6.0 литров, способный генерировать порядка 630 лошадиных сил. На то, чтобы разогнаться до 100 км/час, иномарке потребуется в сумме всего 4,1 секунды. Кроме того, известно, что масса люксовой модели составляет 2,3 тонны.
Пока Mercedes-Maybach представлен в России в единственном экземпляре, размещаясь в шоуруме компании “Авилон”. Какие-либо другие подробности об авто неизвестны, однако, учитывая впечатляющий ценник в 28 млн рублей, список оснащения иномарки должен оказаться внушительным. На рынок авто поступит уже в следующем месяце.
Как информировали “Актуальные новости” ранее, на просторах Сети оказались обнародованы кадры нового Mercedes-Benz GLS.
Mercedes-Maybach является самой дорогой моделью бренда S-Class в кузове кабриолет. Всего мир увидело только 300 экземпляров вышеуказанного авто. Под капотом дорогостоящего транспорта S65 разместился мотор V12 объемом 6.0 литров, способный генерировать порядка 630 лошадиных сил. На то, чтобы разогнаться до 100 км/час, иномарке потребуется в сумме всего 4,1 секунды. Кроме того, известно, что масса люксовой модели составляет 2,3 тонны.
Пока Mercedes-Maybach представлен в России в единственном экземпляре, размещаясь в шоуруме компании “Авилон”. Какие-либо другие подробности об авто неизвестны, однако, учитывая впечатляющий ценник в 28 млн рублей, список оснащения иномарки должен оказаться внушительным. На рынок авто поступит уже в следующем месяце.
Как информировали “Актуальные новости” ранее, на просторах Сети оказались обнародованы кадры нового Mercedes-Benz GLS.
Автор: Марина Вебер