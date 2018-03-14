Впервые LADA XRAY демонстрирует падение продаж в России
Автомобиль LADA XRAY начал показывать падение показателей продаж. В феврале нынешнего года в России дилерам удалось реализовать 1917 транспортных средств. Этот результат меньше прошлогоднего на 9,6%.
По информации «АВТОСТАТ», топовая модель в первый раз за все время присутствия на отечественном рынке начала демонстрировать спад. Дебют LADA XRAY в России состоялся два года тому назад. С того момента реализация кроссовера только росла. В декабре прошлого года модель приобрели рекордное количество раз. Она разошлась тиражом 3636 штук.
С начала этого года LADA XRAY продается довольно слабо. Показатели продаж паркетника не превышают 2000 единиц.
Несмотря на спад реализации, кроссовер входит в Топ-20 самых продаваемых в государстве. На рынке РФ модель доступна в 15-ти комплектациях. Минимальная стоимость LADA XRAY составляет 614900 рублей. За топовую комплектацию придется заплатить 845900 рублей. Также доступна окраска в цвет «металлик». Дополнительные работы обойдутся россиянам в 12000 рублей.
По информации «АВТОСТАТ», топовая модель в первый раз за все время присутствия на отечественном рынке начала демонстрировать спад. Дебют LADA XRAY в России состоялся два года тому назад. С того момента реализация кроссовера только росла. В декабре прошлого года модель приобрели рекордное количество раз. Она разошлась тиражом 3636 штук.
С начала этого года LADA XRAY продается довольно слабо. Показатели продаж паркетника не превышают 2000 единиц.
Несмотря на спад реализации, кроссовер входит в Топ-20 самых продаваемых в государстве. На рынке РФ модель доступна в 15-ти комплектациях. Минимальная стоимость LADA XRAY составляет 614900 рублей. За топовую комплектацию придется заплатить 845900 рублей. Также доступна окраска в цвет «металлик». Дополнительные работы обойдутся россиянам в 12000 рублей.
Автор: Валерия Орлова