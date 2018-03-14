Кодовое имя смартфона OnePlus 6 засветилось в фрагментах прошивки
Кодовое имя смартфона OnePlus 6 от фирмы BBK Electronics засветилось накануне в фрагментах прошивки, появившихся на просторах Сети. Об этом уведомляется на страницах Gizmo.
OnePlus явил миру свою дебютную версию Android 8.1 Oreo для 5T посредством обновления OxygenOS Open Beta 4. Проверив прошивку, представители XDA сумели выявить определенные доказательства того, что OnePlus 6 на самом деле поступит с надписью. Прошивка OxygenOS демонстрирует, что ожидаемая новинка может увидеть мир под кодовым наименованием Enchilada.
Не так давно OnePlus 6 с номером A600 удалось увидеть на AnTuTu от Android Central. Снимок экрана приложения помог заметить, что прямиком в верхней части экрана, непосредственно между часами, значком SIM-карты и батареи, разместилось странное пустое пространство. Не исключено, что OP6 может оказаться оснащен зубчатым экраном. Кроме того, ожидается, что девайс имеет соотношение сторон 19: 9.
OnePlus 6 должен оснащаться чипом Snapdragon 845, а объем ОЗУ будет достигать от 6 до 8 ГБ. Выход модели на рынок ожидают не раньше лета этого года.
OnePlus явил миру свою дебютную версию Android 8.1 Oreo для 5T посредством обновления OxygenOS Open Beta 4. Проверив прошивку, представители XDA сумели выявить определенные доказательства того, что OnePlus 6 на самом деле поступит с надписью. Прошивка OxygenOS демонстрирует, что ожидаемая новинка может увидеть мир под кодовым наименованием Enchilada.
Не так давно OnePlus 6 с номером A600 удалось увидеть на AnTuTu от Android Central. Снимок экрана приложения помог заметить, что прямиком в верхней части экрана, непосредственно между часами, значком SIM-карты и батареи, разместилось странное пустое пространство. Не исключено, что OP6 может оказаться оснащен зубчатым экраном. Кроме того, ожидается, что девайс имеет соотношение сторон 19: 9.
OnePlus 6 должен оснащаться чипом Snapdragon 845, а объем ОЗУ будет достигать от 6 до 8 ГБ. Выход модели на рынок ожидают не раньше лета этого года.
Автор: Марина Вебер