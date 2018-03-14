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Кодовое имя смартфона OnePlus 6 засветилось в фрагментах прошивки
Кодовое имя смартфона OnePlus 6 от фирмы BBK Electronics засветилось накануне в фрагментах прошивки, появившихся на просторах Сети. Об этом уведомляется на страницах Gizmo.

Кодовое имя смартфона OnePlus 6 засветилось в фрагментах прошивки

OnePlus явил миру свою дебютную версию Android 8.1 Oreo для 5T посредством обновления OxygenOS Open Beta 4. Проверив прошивку, представители XDA сумели выявить определенные доказательства того, что OnePlus 6 на самом деле поступит с надписью. Прошивка OxygenOS демонстрирует, что ожидаемая новинка может увидеть мир под кодовым наименованием Enchilada.

Не так давно OnePlus 6 с номером A600 удалось увидеть на AnTuTu от Android Central. Снимок экрана приложения помог заметить, что прямиком в верхней части экрана, непосредственно между часами, значком SIM-карты и батареи, разместилось странное пустое пространство. Не исключено, что OP6 может оказаться оснащен зубчатым экраном. Кроме того, ожидается, что девайс имеет соотношение сторон 19: 9.

OnePlus 6 должен оснащаться чипом Snapdragon 845, а объем ОЗУ будет достигать от 6 до 8 ГБ. Выход модели на рынок ожидают не раньше лета этого года.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 09:48
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