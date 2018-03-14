Мощный G G7 с ОЗУ на 6 ГБ появится в мае 2018 года
Мощный G G7 с ОЗУ на 6 ГБ должен появиться уже в мае этого года. Анонс смартфона, представленного южнокорейским производителем, намечен на апрель.
Сообщается об оснащении устройства сверхмощным процессором Snapdragon 845 и памятью оперативного типа в 6 гигабайт. Так в своей новой модели корпорация LG решилась на повторение дизайна экрана вариации iPhone X. В своей верхней части дисплей OLED получит аналогичный вырез. Тут присутствуют также различные датчики и селфи-камера. Выпуск устройства G7 планируется в двух комплектациях: 64 и также 128 Гб. Аккумуляторная батарея получит ёмкость на 3000 мАч.
Касательно версии LG G7 говорится о том, что данная модель за 850-950 долларов превзойдет по ценовому показателю более ранние модели, все зависит от ПЗУ. В 2018 году корейским концерном будет презентован новый технологичный девайс из линейки V.
Сообщается об оснащении устройства сверхмощным процессором Snapdragon 845 и памятью оперативного типа в 6 гигабайт. Так в своей новой модели корпорация LG решилась на повторение дизайна экрана вариации iPhone X. В своей верхней части дисплей OLED получит аналогичный вырез. Тут присутствуют также различные датчики и селфи-камера. Выпуск устройства G7 планируется в двух комплектациях: 64 и также 128 Гб. Аккумуляторная батарея получит ёмкость на 3000 мАч.
Касательно версии LG G7 говорится о том, что данная модель за 850-950 долларов превзойдет по ценовому показателю более ранние модели, все зависит от ПЗУ. В 2018 году корейским концерном будет презентован новый технологичный девайс из линейки V.
Автор: Сёмина Виктория