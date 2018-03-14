Анжелина Джоли принимает ванну в присутствии детей
Анджелина Джоли рассказала подписчикам о своих методах в отношении воспитания детей. Кроме того, что голливудская актриса не запрещает им кушать фаст-фуд, пропускать школу и поздно укладываться спать, знаменитость еще и принимает ванну в присутствии одного из наследников.
Поклонники забеспокоились о психическом здоровье Джоли, аргументируя это тем, что подобное поведение вызывает тревожные предположения и может быть симптомом серьезного заболевания. Однако сама киноактриса не соглашается с пользователями Сети и объясняет, что ей хочется только приучить каждого ребенка к эмпатии и не быть эгоистичными личностями. На собственном примере голливудская красавица пытается доказать, как важно заботиться о других людях.
Как известно, Анджелина Джоли на протяжении восьми лет состояла в браке с актером Брэдом Питтом. Они стали родителями трех собственных малышей, а также усыновили троих детей. В прошлом году звездная пара рассталась. В настоящее время актриса добивается полного опекунства над наследниками, однако не будет против, если экс-супруг будет навещать детей.
Напомним, Анджелина Джоли не пришла на «Оскар».
Поклонники забеспокоились о психическом здоровье Джоли, аргументируя это тем, что подобное поведение вызывает тревожные предположения и может быть симптомом серьезного заболевания. Однако сама киноактриса не соглашается с пользователями Сети и объясняет, что ей хочется только приучить каждого ребенка к эмпатии и не быть эгоистичными личностями. На собственном примере голливудская красавица пытается доказать, как важно заботиться о других людях.
Как известно, Анджелина Джоли на протяжении восьми лет состояла в браке с актером Брэдом Питтом. Они стали родителями трех собственных малышей, а также усыновили троих детей. В прошлом году звездная пара рассталась. В настоящее время актриса добивается полного опекунства над наследниками, однако не будет против, если экс-супруг будет навещать детей.
Напомним, Анджелина Джоли не пришла на «Оскар».
Автор: Элана Ал-Лами