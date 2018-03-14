Ученые: До 80% интеллекта человеку передается благодаря 500 генам
Ученые из Шотландии обнаружили, что свыше 500 генов человека отвечают за его умственные способности человека. Исследование проводилось в Эдинбургском университете. Они сравнили вариации ДНК более чем 240 тысяч людей.
Результаты исследования помогли узнать, какие именно гены являются ответственными за интеллект. Кроме этого, не исключается, что он связан с состоянием здоровья человека. Такой вывод был сделан учеными, поскольку оба параметра отвечают одни и те же гены.
На основе результатов этого эксперимента британские специалисты провели тестирование на материале, взятом из биобанка. Он создан для изучения болезней человека. В результате исследователи определили уровень IQ участников, используя данные их ДНК.
Установлено, что «интеллектуальные» гены снижают риск возникновения болезни Альцгеймера, депрессии, шизофрении и ожирения. Если они присутствуют в меньшем количестве, то это может говорить о ранней смерти.
Результаты исследования помогли узнать, какие именно гены являются ответственными за интеллект. Кроме этого, не исключается, что он связан с состоянием здоровья человека. Такой вывод был сделан учеными, поскольку оба параметра отвечают одни и те же гены.
На основе результатов этого эксперимента британские специалисты провели тестирование на материале, взятом из биобанка. Он создан для изучения болезней человека. В результате исследователи определили уровень IQ участников, используя данные их ДНК.
Установлено, что «интеллектуальные» гены снижают риск возникновения болезни Альцгеймера, депрессии, шизофрении и ожирения. Если они присутствуют в меньшем количестве, то это может говорить о ранней смерти.
Автор: Валерия Орлова