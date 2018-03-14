В Интернете появилось видео пролетающего НЛО на фоне Луны
Астрономы-любители, наблюдая за Луной, обнаружили на ее фоне силуэт огромного черного НЛО. Соответствующее видео они загрузили в Интернет.
НЛО был снят с помощью телескопа, расположенного в одном из домов в городе Дирборн Хайтс, находящегося в США. Свои наблюдения исследователи записывали, поэтому этот материал сразу же отправили в организацию специалистам-уфологам из MUFON. Это одна из крупнейших и авторитетнейших структур подобного рода в мире, профессионально изучающих НЛО и инопланетные объекты.
Пока достоверной информации чем является попавший на кадры объект нет.
НЛО был снят с помощью телескопа, расположенного в одном из домов в городе Дирборн Хайтс, находящегося в США. Свои наблюдения исследователи записывали, поэтому этот материал сразу же отправили в организацию специалистам-уфологам из MUFON. Это одна из крупнейших и авторитетнейших структур подобного рода в мире, профессионально изучающих НЛО и инопланетные объекты.
Пока достоверной информации чем является попавший на кадры объект нет.
Автор: Северов Андрей