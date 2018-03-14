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Украинский «Холостяк» готов был стать отцом для детей Анны Седоковой
Певец и композитор Рожден Ануси, который стал героем украинской версии проекта «Холостяк», рассказал о романе с известной исполнительницей Анной Седоковой. По его словам, он был готов стать отцом для ее детей.

Украинский «Холостяк» готов был стать отцом для детей Анны Седоковой


Проект стартовал на украинском телеканале СТБ на прошлой неделе. Перед встречей участниц ведущий шоу задал певцу вопрос, были ли у него отношения с Анной Седоковой. На него «холостяк» дал положительный ответ. Оказывается, пара действительно пыталась построить отношения, однако двум артистам быть вместе очень сложно. В связи с этим каждый из знаменитостей пошел своей дорогой.

Что касается самой Седоковой, то экс-солистка «ВИА Гры» опровергала слухи о романе с Рожденом Ануси. Певица рассказывала, что она поддерживает его, поскольку артист записывает новый альбом.

В первой серии шоу Рожден Ануси выбрал 14 девушек, которые продолжат борьбу за его сердце. Как считает певец и саунд-продюсер, на проекте действительно можно построить отношения. Ему хотелось бы найти особенную девушку, которая не будет не похожа ни на кого. Для «холостяка» основой отношений являются чувства. Артист редко находится в одиночестве в силу своей профессии, однако Рождену Ануси так и не удалось найти любовь.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 10:24
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