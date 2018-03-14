Пропавшая дочь Маши Распутиной нашлась у матери
Пропавшая дочь Маши Распутиной нашлась у своей матери. Накануне об исчезновении Лидии Ермаковой заявил ее брат Алексей, сообщив, что сестра не выходит на связь с начала марта.
Информация о внезапно исчезнувшей старшей дочери певицы Маши Распутиной взволновала общественность. Пользователи Сети стали активно писать комментарии с версиями о ее возможном местонахождении.
Стало известно, что все это время Лидия Ермакова находилась у своей звездной матери. Как призналась сама Распутина, в последнее время она старается активно помогать дочери, ранее заявлявшей, что ее бросила родная мать. Теперь же она признается, что ее никто не бросал, а «мама самая лучшая и заботится о ней».
Информация о внезапно исчезнувшей старшей дочери певицы Маши Распутиной взволновала общественность. Пользователи Сети стали активно писать комментарии с версиями о ее возможном местонахождении.
Стало известно, что все это время Лидия Ермакова находилась у своей звездной матери. Как призналась сама Распутина, в последнее время она старается активно помогать дочери, ранее заявлявшей, что ее бросила родная мать. Теперь же она признается, что ее никто не бросал, а «мама самая лучшая и заботится о ней».
Автор: Сёмина Виктория