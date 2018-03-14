NASA: Под Антарктидой обнаружен смертельный “Йеллоустоун”
Сотрудникам NASA удалось выявить под Антарктидой смертельный “Йеллоустоун”, который может стать причиной “Всемирного потопа”. Такая находка сделана во время последних исследований вышеуказанной территории.
Итоги исследований демонстрируют, что льды Антарктиды скрывают от человеческих глаз мощнейший вулкан “Йеллоустоун”, который может стать причиной серьезной катастрофы. В частности, опасный объект разместился в западной части, а именно в районе Земли Мэри Бэрд. Речь идет о подземном вулкане, и по своим габаритам он сравним с вышеуказанным. В качестве подтверждения версии ученых NASA выступает геотермальный источник. Именно благодаря последнему подо льдом можно найти настоящие озера и реки.
Некоторые научные работники не исключают, что в недалеком будущем магматическое озеро фактически растопит лед Антарктиды. Это спровоцирует последствия, которые будут проявляться в значительном повышении уровня воды, способной поглотить внушительные территории. Более опасным окажется если вулкан начнет извергаться, ведь тогда возможен Всемирный потоп.
Итоги исследований демонстрируют, что льды Антарктиды скрывают от человеческих глаз мощнейший вулкан “Йеллоустоун”, который может стать причиной серьезной катастрофы. В частности, опасный объект разместился в западной части, а именно в районе Земли Мэри Бэрд. Речь идет о подземном вулкане, и по своим габаритам он сравним с вышеуказанным. В качестве подтверждения версии ученых NASA выступает геотермальный источник. Именно благодаря последнему подо льдом можно найти настоящие озера и реки.
Некоторые научные работники не исключают, что в недалеком будущем магматическое озеро фактически растопит лед Антарктиды. Это спровоцирует последствия, которые будут проявляться в значительном повышении уровня воды, способной поглотить внушительные территории. Более опасным окажется если вулкан начнет извергаться, ведь тогда возможен Всемирный потоп.
Автор: Марина Вебер