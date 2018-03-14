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NASA: Под Антарктидой обнаружен смертельный “Йеллоустоун”
Сотрудникам NASA удалось выявить под Антарктидой смертельный “Йеллоустоун”, который может стать причиной “Всемирного потопа”. Такая находка сделана во время последних исследований вышеуказанной территории.

NASA: Под Антарктидой обнаружен смертельный “Йеллоустоун”

Итоги исследований демонстрируют, что льды Антарктиды скрывают от человеческих глаз мощнейший вулкан “Йеллоустоун”, который может стать причиной серьезной катастрофы. В частности, опасный объект разместился в западной части, а именно в районе Земли Мэри Бэрд. Речь идет о подземном вулкане, и по своим габаритам он сравним с вышеуказанным. В качестве подтверждения версии ученых NASA выступает геотермальный источник. Именно благодаря последнему подо льдом можно найти настоящие озера и реки.

Некоторые научные работники не исключают, что в недалеком будущем магматическое озеро фактически растопит лед Антарктиды. Это спровоцирует последствия, которые будут проявляться в значительном повышении уровня воды, способной поглотить внушительные территории. Более опасным окажется если вулкан начнет извергаться, ведь тогда возможен Всемирный потоп.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 10:48
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