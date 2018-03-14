Супруга Табакова Марина Зудина перенесла нервные срывы
По словам ясновидящей Марианны Абравитовой, вдова Олега Табакова Марина Зудина перенесла нервные срывы. В настоящее время актриса очень переживает и ее ожидает долгий период реабилитации. Однако таролог утверждает, что артистка сможет справиться с потерей близкого человека.
Как известно, Табакова не стало 12 марта. Знаменитый актер из последних сил боролся со смертью. За жизнь артиста сражались доктора и родные, и близкие люди. Абравитова рассказала, что для Зудиной Табаков был истинной любовью и ей очень тяжело сейчас. Однако в будущем в жизни 52-летней актрисы будет все хорошо, благодаря заботе мужа, который постарался, чтобы после его ухода она жила комфортно.
Ясновидящая предсказала, что вдова народного артиста СССР не выйдет замуж в ближайшие 10 лет. Свою любовь она отдала Олегу Табакову. Теперь актрису ожидает глубокое переосмысление жизни на фоне страшной потери.
Марианна Абравитова также объяснила, что Марина Зудина была морально готова к трагедии. Однако нервные срывы она пережила еще до смерти Олега Табакова, поэтому сейчас никаких недугов на этой почве у нее не будет. Артистка хорошо осознает, как ей продолжать жить без супруга и в каком направлении двигаться дальше.
Напомним, журналисты вспомнили Марине Зудиной рассказ об аборте от Олега Табакова.
Как известно, Табакова не стало 12 марта. Знаменитый актер из последних сил боролся со смертью. За жизнь артиста сражались доктора и родные, и близкие люди. Абравитова рассказала, что для Зудиной Табаков был истинной любовью и ей очень тяжело сейчас. Однако в будущем в жизни 52-летней актрисы будет все хорошо, благодаря заботе мужа, который постарался, чтобы после его ухода она жила комфортно.
Ясновидящая предсказала, что вдова народного артиста СССР не выйдет замуж в ближайшие 10 лет. Свою любовь она отдала Олегу Табакову. Теперь актрису ожидает глубокое переосмысление жизни на фоне страшной потери.
Марианна Абравитова также объяснила, что Марина Зудина была морально готова к трагедии. Однако нервные срывы она пережила еще до смерти Олега Табакова, поэтому сейчас никаких недугов на этой почве у нее не будет. Артистка хорошо осознает, как ей продолжать жить без супруга и в каком направлении двигаться дальше.
Напомним, журналисты вспомнили Марине Зудиной рассказ об аборте от Олега Табакова.
Автор: Элана Ал-Лами