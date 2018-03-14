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В Санкт-Петербурге школьник пять дней скрывал от родителей ножевое ранение
В Санкт-Петербурге одноклассник нанес школьнику ножевое ранение. Ученик скрывал этот факт от родителей на протяжении пяти дней.

В Санкт-Петербурге школьник пять дней скрывал от родителей ножевое ранение


Инцидент был зафиксирован в одной из школ Невского района. В прошедший понедельник, 12 марта, родители обратились в детскую больницу. Медики диагностировали у школьника колото-резаное ранение левого бедра. Поскольку помощь была не оказана вовремя, рана начала гноится.

После осмотра пострадавший был отправлен домой. Его состояние специалисты оценивают как удовлетворительное.

По факту случившегося правоохранители уже начали проводить проверку.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 11:09
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