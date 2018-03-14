СМИ: Стивен Хокинг ждал собственной смерти и не верил в загробную жизнь

Профессор Хокинг жил с ожиданием ранней смерти на протяжении большей части своей жизни. Когда ему диагностировали заболевание моторных нейронов в возрасте 21 года, ожидалось, что он проживет еще пару лет, но он оставался в здравом уме еще более 50 лет, продолжая раскрывать самые темные тайны вселенной и одновременно становиться медицинским чудом. “Я жил с перспективой ранней смерти в течение последних 49 лет. Я не боюсь смерти, но я не тороплюсь умереть. У меня так много всего, что я хочу сделать в первую очередь”, - сказал он The Guardian в 2011.В том же интервью Хокинг исключил наличие у него веры в загробную жизнь, и сказал, что он не ожидает, что кто-то будет приветствовать его после смерти. “Я рассматриваю мозг как компьютер, который перестанет работать, когда его компоненты потерпят неудачу”, - сказал он. “Нет рая или загробной жизни для разбитых компьютеров, это сказочная история для людей, боящихся темноты”.Профессор долгое время был критиком идей загробной жизни или всемогущего бога. Он считал естественным верить в божественное, пока человечество не понимало науку, - но теперь она может дать лучшее объяснение событий.