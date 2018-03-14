Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.16 USD 56.94
Курс валют на 14.03.2018
exclusive / Наука / Авторские материалы / Выбор редакции / Важно

СМИ: Стивен Хокинг ждал собственной смерти и не верил в загробную жизнь
В 76-летнем возрасте из жизни ушел выдающийся физик Стивен Хокинг, и СМИ решили упомянуть, что сам ученый говорил о собственной смерти. Об этом информирует общественность портал The Independent.

СМИ: Стивен Хокинг ждал собственной смерти и не верил в загробную жизнь

Профессор Хокинг жил с ожиданием ранней смерти на протяжении большей части своей жизни. Когда ему диагностировали заболевание моторных нейронов в возрасте 21 года, ожидалось, что он проживет еще пару лет, но он оставался в здравом уме еще более 50 лет, продолжая раскрывать самые темные тайны вселенной и одновременно становиться медицинским чудом. “Я жил с перспективой ранней смерти в течение последних 49 лет. Я не боюсь смерти, но я не тороплюсь умереть. У меня так много всего, что я хочу сделать в первую очередь”, - сказал он The Guardian в 2011.

В том же интервью Хокинг исключил наличие у него веры в загробную жизнь, и сказал, что он не ожидает, что кто-то будет приветствовать его после смерти. “Я рассматриваю мозг как компьютер, который перестанет работать, когда его компоненты потерпят неудачу”, - сказал он. “Нет рая или загробной жизни для разбитых компьютеров, это сказочная история для людей, боящихся темноты”.

Профессор долгое время был критиком идей загробной жизни или всемогущего бога. Он считал естественным верить в божественное, пока человечество не понимало науку, - но теперь она может дать лучшее объяснение событий.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 10:41
Читайте также
Генпрокуратура обнаружила 35 тысяч нарушений при
В возрасте 76 лет умер самый известный физик мира
Украина может присоединиться к бойкоту этапа
Отток капитала из России с начала 2018 года
Минобороны РФ проводит финал конкурса на лучшее
Дворкович: Дефицит молока в России составил 25%
Ради сходства с Барби американка разрезала глаза
Школьник из Калининградской области покорил
В Великом Новгороде будут строить детские сады в
Минтранс: До апреля будут подписаны документы о
В США умер популярный в 1990-х рэпер Крэйг Мэк
«Самым умным" городом планеты в 2017 году стал
Добавление комментария
Последние новости
14.03, 12:26 Subaru показала первый тизер нового кроссовера Forester
14.03, 12:13 В Китае босс занялся сексом с подчинённой в
14.03, 12:11 В Сети появились "живые" фотографии Redmi Note 5
14.03, 12:10 В Челябинской области в Верхнеуральске пропала девочка
14.03, 12:01 Ученые: До 80% интеллекта человеку передается благодаря
14.03, 11:59 Ученые нашли «фантомные» следы предшественников
14.03, 11:59 Открыт предзаказ на смартфон Huawei Nova 2 Lite с
14.03, 11:51 Анжелина Джоли принимает ванну в присутствии детей
14.03, 11:46 Археологи обнаружили в Японии крупнейший клад за всю
14.03, 11:32 Опасная яма в Санкт-Петербурге "поймала" пять машин на
14.03, 11:22 Дана Борисова продолжает публиковать "голые" фото
14.03, 11:18 Пропавшая дочь Маши Распутиной нашлась у матери
14.03, 11:12 В Сети появились характеристики и цены Meizu E3
14.03, 11:09 В Санкт-Петербурге школьник пять дней скрывал от
14.03, 11:01 Ученые: Выживанию неандертальцев способствовало
14.03, 10:50 Ксения Собчак показала трогательное фото сына с бабушкой
14.03, 10:48 NASA: Под Антарктидой обнаружен смертельный “Йеллоустоун”
14.03, 10:41 СМИ: Стивен Хокинг ждал собственной смерти и не верил в
14.03, 10:36 Супруга Табакова Марина Зудина перенесла нервные срывы
14.03, 10:24 Украинский «Холостяк» готов был стать отцом для детей