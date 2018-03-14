Ксения Собчак показала трогательное фото сына с бабушкой
Журналист и телеведущая Ксения Собчак показала трогательное фото своего сына Платона и бабушки. На снимке запечатлена ее мать Людмила Нарусова, которая играет с малышом.
Публикацию Собчак подписала так: «Доброе утро, бабушка!». Поклонники тут же начали писать положительные комментарии под снимком. Они отметили, что даже в домашней одежде и без макияжа ее мама выглядит просто прекрасно. Сам же Платон на фото запечатлен спиной. Несмотря на то, что в Сети уже появлялись снимки мальчика, звездные родители лишний раз не хотят показывать его.
Некоторые подписчики отметили и модное постельное белье, которое присутствует в кадре. За непродолжительное время публикация собрала огромное количество отметок «мне нравится».
Публикацию Собчак подписала так: «Доброе утро, бабушка!». Поклонники тут же начали писать положительные комментарии под снимком. Они отметили, что даже в домашней одежде и без макияжа ее мама выглядит просто прекрасно. Сам же Платон на фото запечатлен спиной. Несмотря на то, что в Сети уже появлялись снимки мальчика, звездные родители лишний раз не хотят показывать его.
Некоторые подписчики отметили и модное постельное белье, которое присутствует в кадре. За непродолжительное время публикация собрала огромное количество отметок «мне нравится».
Автор: Валерия Орлова