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Опасная яма в Санкт-Петербурге "поймала" пять машин на Матроса Железняка
Яма "поймала" пять машин на территории Приморского района Санкт-Петербурга. Опасным объектом стала ул. Матроса Железняка.

Опасная яма в Санкт-Петербурге "поймала" пять машин на Матроса Железняка


Согласно оперативному сообщению, несколько авто пробили колесные шины. Об этой проблеме проинформировали очевидцы-автомобилисты в соцсетях. Инцидент наблюдается вблизи участка пешеходного перехода рядом с виадуком.

В соцпаблике, в свою очередь, предупреждают о наличии ямы с острыми краями. По предположениям интернет-пользователей, вместо снега в городе стал "таять асфальт". Аналогичную ситуацию можно наблюдать по улице Генерала Хрулева в вышеуказанном районе.

Автор: Сёмина Виктория
Сегодня, 11:32
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