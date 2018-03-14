Опасная яма в Санкт-Петербурге "поймала" пять машин на Матроса Железняка
Яма "поймала" пять машин на территории Приморского района Санкт-Петербурга. Опасным объектом стала ул. Матроса Железняка.
Согласно оперативному сообщению, несколько авто пробили колесные шины. Об этой проблеме проинформировали очевидцы-автомобилисты в соцсетях. Инцидент наблюдается вблизи участка пешеходного перехода рядом с виадуком.
В соцпаблике, в свою очередь, предупреждают о наличии ямы с острыми краями. По предположениям интернет-пользователей, вместо снега в городе стал "таять асфальт". Аналогичную ситуацию можно наблюдать по улице Генерала Хрулева в вышеуказанном районе.
Согласно оперативному сообщению, несколько авто пробили колесные шины. Об этой проблеме проинформировали очевидцы-автомобилисты в соцсетях. Инцидент наблюдается вблизи участка пешеходного перехода рядом с виадуком.
В соцпаблике, в свою очередь, предупреждают о наличии ямы с острыми краями. По предположениям интернет-пользователей, вместо снега в городе стал "таять асфальт". Аналогичную ситуацию можно наблюдать по улице Генерала Хрулева в вышеуказанном районе.
Автор: Сёмина Виктория