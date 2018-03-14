Subaru показала первый тизер нового кроссовера Forester
Японская автомобильная компания Subaru уже в скором времени представит новый кроссовер Forester. Дебют автомобиля запланирован на международном автосалоне в Нью-Йорке, работа которого начнется 28 марта.
Специалисты делают прогнозы, что кроссовер Forester станет серьезным конкурентом Toyota RAV4 пятого поколения из-за своих компактных габаритов, внешнего вида и технических характеристик. Последний также планируют презентовать на нью-йоркском автосалоне и накануне успели показать силуэт обновленной модели.
Маркетологи презентовали миру официальный тизер Subaru Forester, однако на фото изображен только С-образный задний фонарь. Кроссовер получит платформу Subaru Global Platform, которая уже стала основой для последнего поколения Impreza.
Хотя детальной информации о новинке еще нет в свободном доступе, производитель все же поделился некоторыми подробностями. Кроссовер будет работать на четырехцилиндровом двигателе типа Boxer с бесступенчатой коробкой переключения передач. Новинка получит полный привод.
Специалисты делают прогнозы, что кроссовер Forester станет серьезным конкурентом Toyota RAV4 пятого поколения из-за своих компактных габаритов, внешнего вида и технических характеристик. Последний также планируют презентовать на нью-йоркском автосалоне и накануне успели показать силуэт обновленной модели.
Маркетологи презентовали миру официальный тизер Subaru Forester, однако на фото изображен только С-образный задний фонарь. Кроссовер получит платформу Subaru Global Platform, которая уже стала основой для последнего поколения Impreza.
Хотя детальной информации о новинке еще нет в свободном доступе, производитель все же поделился некоторыми подробностями. Кроссовер будет работать на четырехцилиндровом двигателе типа Boxer с бесступенчатой коробкой переключения передач. Новинка получит полный привод.
Автор: Виктория Рябинина