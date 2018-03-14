В Новосибирске пьяный водитель врезался в трактор и попытался скрыться
В Новосибирске пьяный водитель автомобиля Skoda Octavia протаранил трактор. После инцидента, произошедшего вчера, 13 марта, мужчина попытался скрыться.
ДТП произошло на улице Станиславского. Иномарка двигалась по направлению к площади Труда. В это время трактора занимался чисткой проезжей части. Он стоял на разделительной полосе, когда машина Skoda Octavia протаранила его. Водитель иномарки пытался скрыться во дворах после прибытия сотрудников ДПС. Нарушителя удалось догнать и увезти в отдел.
После проведения проверки оказалось, что мужчина сел за руль, находясь под воздействием алкоголя. По факту случившегося проводится проверка. Сообщается, что в аварии никто не пострадал.
ДТП произошло на улице Станиславского. Иномарка двигалась по направлению к площади Труда. В это время трактора занимался чисткой проезжей части. Он стоял на разделительной полосе, когда машина Skoda Octavia протаранила его. Водитель иномарки пытался скрыться во дворах после прибытия сотрудников ДПС. Нарушителя удалось догнать и увезти в отдел.
После проведения проверки оказалось, что мужчина сел за руль, находясь под воздействием алкоголя. По факту случившегося проводится проверка. Сообщается, что в аварии никто не пострадал.
Автор: Валерия Орлова