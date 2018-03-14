Археологи обнаружили в Японии крупнейший клад за всю историю страны
В Японии археологи нашли крупнейший клад за всю историю находок в стране. Необычный кувшин из глины, который полностью заполнен соединенными между собой медными монетами с отверстиями по центру в виде дыры, обнаружили ученые. Сведения об этом предоставляет интернет-издание IReactor.
По утверждениям археологов, артефакты датируются второй половиной XV–XVI столетий (промежуток времени, когда происходила война царств). По предположениям специалистов, клад в целях надежности и сохранности был зарыт глубоко в землю.
Кувшин высотой 70 сантиметров сохранился в отличном состоянии. Монет по количеству 260 тысяч. Они также в отличном состоянии. Эксперты объясняют, что находка стала сенсацией не только потому, что хорошо сбережена, но и по количеству найденных монет.
По утверждениям археологов, артефакты датируются второй половиной XV–XVI столетий (промежуток времени, когда происходила война царств). По предположениям специалистов, клад в целях надежности и сохранности был зарыт глубоко в землю.
Кувшин высотой 70 сантиметров сохранился в отличном состоянии. Монет по количеству 260 тысяч. Они также в отличном состоянии. Эксперты объясняют, что находка стала сенсацией не только потому, что хорошо сбережена, но и по количеству найденных монет.
Автор: Элана Ал-Лами