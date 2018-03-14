В Челябинской области в Верхнеуральске пропала девочка со шрамом над бровью
В Челябинской области в Верхнеуральске уже четвертые сутки разыскивают несовершеннолетнюю девочку. Она имеет особенную примету - шрам над бровью.
Девятиклассница, которой исполнилось 15 лет, вышла поздним вечером 11 марта из дома и где она пребывает сейчас неизвестно. Она выглядит 18-летней, ростом 172 см, лицо девушки крупное, губы пухлые, телосложение на вид плотное, волосы темно-коричневого оттенка, черные брови с небольшим шрамом, глаза темно-карие. Из одежды на пропавшей было: темные джинсы, черные меховые угги, куртка-парка черного цвета, имеющая меховой капюшон, крупный темно-коричневый шарф и такого же цвета кофту.
Всех, кто видел похожую по приметам девочку, просят обращаться на номера МВД по региону, либо в отделение уголовного розыска.
Девятиклассница, которой исполнилось 15 лет, вышла поздним вечером 11 марта из дома и где она пребывает сейчас неизвестно. Она выглядит 18-летней, ростом 172 см, лицо девушки крупное, губы пухлые, телосложение на вид плотное, волосы темно-коричневого оттенка, черные брови с небольшим шрамом, глаза темно-карие. Из одежды на пропавшей было: темные джинсы, черные меховые угги, куртка-парка черного цвета, имеющая меховой капюшон, крупный темно-коричневый шарф и такого же цвета кофту.
Всех, кто видел похожую по приметам девочку, просят обращаться на номера МВД по региону, либо в отделение уголовного розыска.
Автор: Северов Андрей