Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.16 USD 56.94
Курс валют на 14.03.2018
exclusive / Происшествия

В Челябинской области в Верхнеуральске пропала девочка со шрамом над бровью
В Челябинской области в Верхнеуральске уже четвертые сутки разыскивают несовершеннолетнюю девочку. Она имеет особенную примету - шрам над бровью.

В Челябинской области в Верхнеуральске пропала девочка со шрамом над бровью


Девятиклассница, которой исполнилось 15 лет, вышла поздним вечером 11 марта из дома и где она пребывает сейчас неизвестно. Она выглядит 18-летней, ростом 172 см, лицо девушки крупное, губы пухлые, телосложение на вид плотное, волосы темно-коричневого оттенка, черные брови с небольшим шрамом, глаза темно-карие. Из одежды на пропавшей было: темные джинсы, черные меховые угги, куртка-парка черного цвета, имеющая меховой капюшон, крупный темно-коричневый шарф и такого же цвета кофту.

Всех, кто видел похожую по приметам девочку, просят обращаться на номера МВД по региону, либо в отделение уголовного розыска.

Автор: Северов Андрей
Сегодня, 12:10
Читайте также
«Газпром» предложил Украине доказать
Житель Красноярска выиграл 4 млн рублей в лотерею
В Красноярске прекратят работу заправки «Газпром»
Ангела Меркель в четвертый раз стала канцлером
Генпрокуратура обнаружила 35 тысяч нарушений при
В возрасте 76 лет умер самый известный физик мира
Украина может присоединиться к бойкоту этапа
Отток капитала из России с начала 2018 года
Минобороны РФ проводит финал конкурса на лучшее
Дворкович: Дефицит молока в России составил 25%
Ради сходства с Барби американка разрезала глаза
Школьник из Калининградской области покорил
Добавление комментария
Последние новости
14.03, 14:19 Жительница Челябинска пыталась продать чужого живого
14.03, 14:17 Эксперты рассказали о проблемах одержимости компьютеров
14.03, 14:14 В Ростове молодой полицейский сбил девочку
14.03, 14:13 Ученые доказали способность археоптериксов летать
14.03, 14:02 Во время испытаний на Нюрбургринге замечен спортивный
14.03, 13:49 В Тульской области автоледи на Mazda сбила 3-летнего
14.03, 13:45 Житель Казани подкараулил 9-летнего мальчика и
14.03, 13:44 В Москве хирург вместо пластики лица увеличил клиентке
14.03, 13:40 «Газпром» предложил Украине доказать целесообразность
14.03, 13:36 Житель Красноярска выиграл 4 млн рублей в лотерею
14.03, 13:30 В Сети обнародованы первые кадры со свадьбы 46-летней
14.03, 13:17 В Красноярске прекратят работу заправки «Газпром»
14.03, 13:11 Друг рассказал, почему Олег Табаков отказался от своего
14.03, 13:00 Максим Галкин рассказал об отношениях с Аллой Пугачевой
14.03, 12:50 «Ослепленная» автоледи на авто Toyota врезалась в
14.03, 12:48 Поклонники раскритиковали Анну Седокову за откровенное
14.03, 12:42 "Что напишут обо мне?": Алла Пугачева начала
14.03, 12:36 В Новосибирске пьяный водитель врезался в трактор и
14.03, 12:31 Ангела Меркель в четвертый раз стала канцлером Германии
14.03, 12:30 Возле польского мемориала во Львове прогремел взрыв