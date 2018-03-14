Ученые: Выживанию неандертальцев способствовало сострадание друг к другу
Неандертальцы прожили почти 300 тысяч лет, потому что могли испытывать сострадание друг к другу. Такие выводы сделаны учеными во время исследований, сообщается на страницах издания Daily Mail.
Исследование останков показало, что большинство из неандертальцев имели травмы, которые нуждались в массаже, управлении температурой и хорошей гигиене, притом такие действия были обусловлены подлинными чувствами к другим, а не корыстными интересами. Доктор Пенни Спикинс из Йоркского университета утверждает, что они отвечали на страдания своих близких, если замечали таковые. Кроме того, неандертальцы не задумывались о том, получат ли они что-то в ответ на свои усилия.
Между тем, несмотря на то, что этот вид был слабо развит умственно, новые исследования показывают, что неандертальцы являлись первыми художниками в мире, хотя прежде их считали слишком глупыми для этого. Посредством современных методов анализа было установлено, что изображения закрученных точек, лестниц, животных и очертаний рук наносились именно представителями Homo neanderthalensis.
Исследование останков показало, что большинство из неандертальцев имели травмы, которые нуждались в массаже, управлении температурой и хорошей гигиене, притом такие действия были обусловлены подлинными чувствами к другим, а не корыстными интересами. Доктор Пенни Спикинс из Йоркского университета утверждает, что они отвечали на страдания своих близких, если замечали таковые. Кроме того, неандертальцы не задумывались о том, получат ли они что-то в ответ на свои усилия.
Между тем, несмотря на то, что этот вид был слабо развит умственно, новые исследования показывают, что неандертальцы являлись первыми художниками в мире, хотя прежде их считали слишком глупыми для этого. Посредством современных методов анализа было установлено, что изображения закрученных точек, лестниц, животных и очертаний рук наносились именно представителями Homo neanderthalensis.
Автор: Марина Вебер