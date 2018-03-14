В Сети появились характеристики и цены Meizu E3
21 марта в Пекине состоится презентация нового смартфона Meizu E3. На сайте TENAA появились характеристики девайса и его цены. Сообщается, что новое устройство составит конкуренцию Redmi Note 5.
Согласно инсайдерским данным, Meizu E3 поступит на рынок с 4 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ. Модель с такими спецификациями обойдется потенциальным покупателям в 233 доллара США. Сообщается, что на рынке будет присутствовать вариация смартфона с 6 (128) Гб. За нее придется заплатить примерно 316 долларов США.
Производитель наделил Meizu E3 дисплеем на 5,99 дюймов. Он имеет разрешение 2160х1080 пикселей, а соотношение сторон составляет 18:9. Смартфон обзавелся передней камерой на 8 Мп. Если говорить об основной, то она получила двойной датчик на 20 и 12 Мп. Одним из них может стать Sony IMX363.
В качестве аппаратной основы выступит Snapdragon 636, на котором работает также Redmi 5. Смартфон получит встроенный отпечаток пальцев. Meizu E3 поступит на рынок в черном, золотом и голубом цветах. О дате начала продаж в России информация пока отсутствует.
Согласно инсайдерским данным, Meizu E3 поступит на рынок с 4 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ. Модель с такими спецификациями обойдется потенциальным покупателям в 233 доллара США. Сообщается, что на рынке будет присутствовать вариация смартфона с 6 (128) Гб. За нее придется заплатить примерно 316 долларов США.
Производитель наделил Meizu E3 дисплеем на 5,99 дюймов. Он имеет разрешение 2160х1080 пикселей, а соотношение сторон составляет 18:9. Смартфон обзавелся передней камерой на 8 Мп. Если говорить об основной, то она получила двойной датчик на 20 и 12 Мп. Одним из них может стать Sony IMX363.
В качестве аппаратной основы выступит Snapdragon 636, на котором работает также Redmi 5. Смартфон получит встроенный отпечаток пальцев. Meizu E3 поступит на рынок в черном, золотом и голубом цветах. О дате начала продаж в России информация пока отсутствует.
Автор: Валерия Орлова