«Ослепленная» автоледи на авто Toyota врезалась в маршрутку с пассажирами
«Ослепленная» автоледи на авто Toyota Corolla врезалась в пассажирскую маршрутку. Согласно последующим комментариям девушки-водителя, именно солнце стало причиной того, что она не смогла рассмотреть красный свет светофора, что спровоцировало ее выезд на перекресток и столкновение с «ГАЗелью».
Авария наблюдалась на дорожном участке в районе перекрестка улиц Лежена и Бориса Богаткова с маршрутным такси №18, которое направлялось со стороны Есенина в Кошурниково.
Водитель «ГАЗели, в свою очередь, пытался избежать столкновения, сообщают очевидцы события. Авария спровоцировала возникновение большой пробки на участке пересечения вышеуказанных улиц. В данный момент полиция занимается установлением деталей и обстоятельств произошедшей аварии.
Авария наблюдалась на дорожном участке в районе перекрестка улиц Лежена и Бориса Богаткова с маршрутным такси №18, которое направлялось со стороны Есенина в Кошурниково.
Водитель «ГАЗели, в свою очередь, пытался избежать столкновения, сообщают очевидцы события. Авария спровоцировала возникновение большой пробки на участке пересечения вышеуказанных улиц. В данный момент полиция занимается установлением деталей и обстоятельств произошедшей аварии.
Автор: Сёмина Виктория