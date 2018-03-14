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Максим Галкин рассказал об отношениях с Аллой Пугачевой
Юморист Максим Галкин в одной из недавних бесед с журналистами рассказал об отношениях со своей супругой Аллой Пугачевой и о том, как она сделала его главным в их семье. Артист признался, что многие дела по дому выполняет именно он.

Максим Галкин рассказал об отношениях с Аллой Пугачевой


На телевидении Максим Галкин входит в список самых востребованных ведущих, а его концерты собирают полные залы как в России, так и за рубежом. Артист признался, что иногда сильно устает от плотного графика и ему просто хочется отдохнуть. Однако его всегда подстегивает желание максимально обеспечить свою семью, чтобы она ни в чем не нуждалась.

«Когда много расходов, не знаешь, сколько денег понадобиться в будущем», - поделился в журналистами Галкин.

По словам юмориста, Алла Пугачева достаточно умна, чтобы делать вид, что в их семье главный именно он. Она решает только некоторые вопросы по дому, а остальные ложатся на его плечи.

Также Максим Галкин рассказал, что перед переездом в свой загородный дом в Грязи Пугачевой предлагали отличную квартиру в Последнем переулке, однако из-за столь настораживающего названия она не захотела эту жилплощадь. Позже, переехав жить из города, певица влюбилась в живописные деревенские пейзажи, и теперь их поместье стало одной из ключевых точек экскурсионного маршрута.

Автор: Виктория Рябинина
Сегодня, 13:00
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