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Открыт предзаказ на смартфон Huawei Nova 2 Lite с 5,99-дюймовым дисплеем и Snapdragon 430
Компания из Китая запустила на Филиппинах возможность предзаказа на новый смартфон Huawei Nova 2 Lite. Модель обзавелась дисплеем на 5,99 дюймов, а за производительность отвечает процессор Snapdragon 430, сообщает Gizmochina.

Открыт предзаказ на смартфон Huawei Nova 2 Lite с 5,99-дюймовым дисплеем и Snapdragon 430

По внешнему виду Huawei Nova 2 Lite можно судить, что его дизайн был вдохновлен Honor 9 Lite. Смартфон поставляется с полностью стеклянным корпусом и будет доступен в трех цветовых вариантах: матовый черный, синий и золотой. Huawei Nova 2 Lite имеет 5,99-дюймовый HD + IPS-дисплей с разрешением экрана 1440 x 720 пикселей, а в качестве процессора выступает разработка Qualcomm, а не собственный чип Kirin. Девайс имеет 3 Гб ОЗУ, пока объем ПЗУ составил 32 ГБ. На задней панели установлена двойная камера, состоящая из датчика на 13 и 2 Мп в паре со светодиодной вспышкой. На фронтальной стороне имеется камера на 8 Мп.

Работает Nova 2 Lite на EMUI 8.0 от Huawei, основанной на ОС Android Oreo. Хотя на задней панели телефона есть датчик отпечатков пальцев, устройство также имеет функцию Face Unlock.

В настоящее время нет информации о глобальной доступности Huawei Nova 2 Lite. Есть вероятность, что компания может запустить это устройство под брендом Honor в Индии, чтобы конкурировать с Xiaomi, который доминирует на рынке. На Филиппинах цена гаджета составила почти 192 доллара.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 11:59
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