Дана Борисова продолжает публиковать "голые" фото
Известная российская телеведущая Дана Борисова продолжает публиковать «голые» фотографии. Одна из них появилась в ее профиле в социальной сети Instagram.
«А отпуск в#самуи @seavalleyhotelandspa, между тем, уже приблизился к серединке)), - подписала публикацию Дана Борисова.
На новой фотографии блондинка запечатлена только в одном полотенце, которое еле прикрывает ее грудь. Вероятно, Борисова сделала этот снимок, выйдя из душа. Исходя из ее подписи к посту, в номере очень жарко, поэтому знаменитости приходится ходить в таком виде.
Телеведущая отметила, что завтра попросит кого-то сфотографировать ее на фоне красочных пейзажей Самуи. Сейчас она предлагает оценить фото, сделанное в номере.
Подписчики признались, что новая фотография Борисовой является довольно эффектной. Нашлись и те, кто раскритиковал теледиву за вульгарность.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что Борисова призналась в очередной зависимости. По словам телеведущей, она не может не делать обнаженные фотографии. Такая привычка появилась у Борисовой после увеличения груди.
«А отпуск в#самуи @seavalleyhotelandspa, между тем, уже приблизился к серединке)), - подписала публикацию Дана Борисова.
На новой фотографии блондинка запечатлена только в одном полотенце, которое еле прикрывает ее грудь. Вероятно, Борисова сделала этот снимок, выйдя из душа. Исходя из ее подписи к посту, в номере очень жарко, поэтому знаменитости приходится ходить в таком виде.
Телеведущая отметила, что завтра попросит кого-то сфотографировать ее на фоне красочных пейзажей Самуи. Сейчас она предлагает оценить фото, сделанное в номере.
Подписчики признались, что новая фотография Борисовой является довольно эффектной. Нашлись и те, кто раскритиковал теледиву за вульгарность.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что Борисова призналась в очередной зависимости. По словам телеведущей, она не может не делать обнаженные фотографии. Такая привычка появилась у Борисовой после увеличения груди.
Автор: Валерия Орлова