"Что напишут обо мне?": Алла Пугачева начала разговаривать о своей смерти
Примадонна Алла Пугачева заговорила о собственной смерти. Так, певица отметила место, где точно не хотела бы закончить свою жизнь.
Слова Пугачевой прокомментировал ее супруг максим Галкин. Юморист вспомнил случай из их семейной жизни, когда они выбирали себе квартиру в Москве. Среди предложенных вариантов оказалось жилье на Последнем переулке, на что Примадонна резко заявила: «Как вы себе представляете это? Что напишут обо мне? Она закончила жизнь в переулке с таким названием????»
«Сейчас мы живем в самом подходящем месте, я так считаю, несмотря на название, здесь очень чисто и экологически безопасно, все довольны, особенно супруга, мне удалось влюбить ее в эту местность», - заявляет Галкин.
Слова Пугачевой прокомментировал ее супруг максим Галкин. Юморист вспомнил случай из их семейной жизни, когда они выбирали себе квартиру в Москве. Среди предложенных вариантов оказалось жилье на Последнем переулке, на что Примадонна резко заявила: «Как вы себе представляете это? Что напишут обо мне? Она закончила жизнь в переулке с таким названием????»
«Сейчас мы живем в самом подходящем месте, я так считаю, несмотря на название, здесь очень чисто и экологически безопасно, все довольны, особенно супруга, мне удалось влюбить ее в эту местность», - заявляет Галкин.
Автор: Сёмина Виктория