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"Что напишут обо мне?": Алла Пугачева начала разговаривать о своей смерти
Примадонна Алла Пугачева заговорила о собственной смерти. Так, певица отметила место, где точно не хотела бы закончить свою жизнь.

"Что напишут обо мне?": Алла Пугачева начала разговаривать о своей смерти


Слова Пугачевой прокомментировал ее супруг максим Галкин. Юморист вспомнил случай из их семейной жизни, когда они выбирали себе квартиру в Москве. Среди предложенных вариантов оказалось жилье на Последнем переулке, на что Примадонна резко заявила: «Как вы себе представляете это? Что напишут обо мне? Она закончила жизнь в переулке с таким названием????»

«Сейчас мы живем в самом подходящем месте, я так считаю, несмотря на название, здесь очень чисто и экологически безопасно, все довольны, особенно супруга, мне удалось влюбить ее в эту местность», - заявляет Галкин.

Автор: Сёмина Виктория
Сегодня, 12:42
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