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В Красноярске прекратят работу заправки «Газпром»
В Красноярске прекращают свою работу заправки «Газпром». По словам местных жителей, с сегодняшнего дня нельзя приобрести бонусную карту на колонках.

В Красноярске прекратят работу заправки «Газпром»


В областном центре функционируют 14 заправочных станций «Газпрома». Все они работают на местах бывших АЗС «Магнат-РД». В минувшем году у фирмы появились финансовые трудности, поэтому собственники приняли решения сдать имеющиеся мощности в аренду.

АЗС «Газпром» начали работать на рынке Красноярска всего несколько месяцев тому назад. Топливо под этой маркой не будет продаваться в городе с 31 марта. В связи с этим бонусные карты не доступны к приобретению уже сейчас.

Отмечается, что такое решение было принято на совете директоров.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 13:17
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