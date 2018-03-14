В Красноярске прекратят работу заправки «Газпром»
В Красноярске прекращают свою работу заправки «Газпром». По словам местных жителей, с сегодняшнего дня нельзя приобрести бонусную карту на колонках.
В областном центре функционируют 14 заправочных станций «Газпрома». Все они работают на местах бывших АЗС «Магнат-РД». В минувшем году у фирмы появились финансовые трудности, поэтому собственники приняли решения сдать имеющиеся мощности в аренду.
АЗС «Газпром» начали работать на рынке Красноярска всего несколько месяцев тому назад. Топливо под этой маркой не будет продаваться в городе с 31 марта. В связи с этим бонусные карты не доступны к приобретению уже сейчас.
Отмечается, что такое решение было принято на совете директоров.
В областном центре функционируют 14 заправочных станций «Газпрома». Все они работают на местах бывших АЗС «Магнат-РД». В минувшем году у фирмы появились финансовые трудности, поэтому собственники приняли решения сдать имеющиеся мощности в аренду.
АЗС «Газпром» начали работать на рынке Красноярска всего несколько месяцев тому назад. Топливо под этой маркой не будет продаваться в городе с 31 марта. В связи с этим бонусные карты не доступны к приобретению уже сейчас.
Отмечается, что такое решение было принято на совете директоров.
Автор: Валерия Орлова