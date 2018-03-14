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Друг рассказал, почему Олег Табаков отказался от своего имени
После смерти режиссера Олега Табакова экс-депутат Заксобрания Свердловской области Анатолий Павлов побеседовал с журналистами о покойном близком друге. Он рассказал о забавном случае из жизни артиста, когда тому пришлось отказаться от собственного имени.

Друг рассказал, почему Олег Табаков отказался от своего имени


По словам Павлова, Табаков часто приезжал в Екатеринбург погостить к нему. Однажды на местном рынке торговки не могли разобраться, действительно ли перед ними стоит настоящий российский артист Олег Табаков или нет. Поняв, о чем идет речь, режиссер во весь голос заявил: «Какой я вам Олег Павлович? Да не Табаков я! Вечно меня с этим Табаковым путают!». После Павлов спросил у друга о причине отказа от своего имени. На что Табаков начал рассуждать, что бы было, если бы он посреди рынка признался в том, что он действительно известный режиссер.

На сегодняшний день Андрей Павлов занимает пост гендиректора екатеринбургского завода «Пневмостроймашина». Экс-депутат дружил с Табаковым на протяжении 30-ти лет. По его словам, залог их крепких товарищеских отношений – схожие взгляды на жизнь и легкость общения. Говоря о своем друге, Павлов сказал: «Табаков один из немногих, у кого в наше бессовестное время была совесть».

В последний раз Павлов видел режиссера в январе этого года. Тогда Табаков отдыхал, и он не стал его беспокоить.

Актер и режиссер театра и кино Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни. Его похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

Автор: Виктория Рябинина
Сегодня, 13:11
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