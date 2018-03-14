В Китае босс занялся сексом с подчинённой в конференц-зале с включенной видеокамерой
В Китае босс занялся сексом с подчинённой при невыключенной видеокамере. В итоге они невольно стали звездами порносайтов.
Инцидент произошел с руководителем сети энергоснабжения и его сотрудницей. Пара предалась любовным ласкам за несколько минут до начала совещания прямо в конференц-зале, на котором должны были присутствовать представители пяти различных провинций.
Как только видеоролик с сексуальными играми сотрудников появился в Сети, его моментально удалили, несмотря на это, он успел собрать множество просмотров и комментариев интернет-пользователей. Героев ролика удалось идентифицировать, в то же время, они утверждают, что их «подставили», теперь они собираются подавать иск о клевете.
Инцидент произошел с руководителем сети энергоснабжения и его сотрудницей. Пара предалась любовным ласкам за несколько минут до начала совещания прямо в конференц-зале, на котором должны были присутствовать представители пяти различных провинций.
Как только видеоролик с сексуальными играми сотрудников появился в Сети, его моментально удалили, несмотря на это, он успел собрать множество просмотров и комментариев интернет-пользователей. Героев ролика удалось идентифицировать, в то же время, они утверждают, что их «подставили», теперь они собираются подавать иск о клевете.
Автор: Сёмина Виктория