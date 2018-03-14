В Сети обнародованы первые кадры со свадьбы 46-летней Марии Ароновой
На просторах Сети обнародованы первые кадры со свадьбы 46-летней Марии Ароновой. Избранником актрисы стал Евгений Фомин, с которым они вместе уже более 20 лет, несмотря на то, что мужчина старше на 15 лет.
Мария Аронова и ее возлюбленный счастливы вместе уже много лет, однако официально оформить свой союз пара не спешила, и только накануне они отправились в ЗАГС, где стали законными мужем и женой. На просторах Сети уже появились первые кадры с празднования указанного события. По снимкам видно, что пара отказалась от традиционных костюмов и платьев, выбрав более повседневные, но при этом классические и неброские образы. В ЗАГСе влюбленные обменялись кольцами, а продолжалось празднование уже в ресторане в компании приглашенных гостей.
Поклонники в Сети начали активно поздравлять 46-летнюю знаменитость с тем, что она наконец-то обрела свое счастье с любимым мужчиной. При этом неизвестно, почему спустя столько лет совместной жизни Миронова и Фомин вдруг решили узаконить свои отношения.
Мария Аронова и ее возлюбленный счастливы вместе уже много лет, однако официально оформить свой союз пара не спешила, и только накануне они отправились в ЗАГС, где стали законными мужем и женой. На просторах Сети уже появились первые кадры с празднования указанного события. По снимкам видно, что пара отказалась от традиционных костюмов и платьев, выбрав более повседневные, но при этом классические и неброские образы. В ЗАГСе влюбленные обменялись кольцами, а продолжалось празднование уже в ресторане в компании приглашенных гостей.
Поклонники в Сети начали активно поздравлять 46-летнюю знаменитость с тем, что она наконец-то обрела свое счастье с любимым мужчиной. При этом неизвестно, почему спустя столько лет совместной жизни Миронова и Фомин вдруг решили узаконить свои отношения.
Автор: Марина Вебер