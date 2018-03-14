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«Газпром» предложил Украине доказать целесообразность продолжения сотрудничества с ней
Украине необходимо предоставить «Газпрому» доказательства того, что продолжение сотрудничества с ней целесообразно. Об этом заявил руководитель компании из России Алексей Миллер, встретившись с Дмитрием Медведевым, сообщает издание «Мир новостей».

«Газпром» предложил Украине доказать целесообразность продолжения сотрудничества с ней


По словам Миллера, в теперешней ситуации Украине следует привести «Газпрому» доказательства того, что дальнейший транзит газа через ее территорию будет выгодным для российского предприятия. Кроме того, экономист отметил, что в энергетической компании могут обратить внимание на возможные предложения от бывших парнеров по бизнесу. Государственный деятель утверждает, что разногласия с «Нафтогазом» не повлияют на транзитные перевозки газа России в страны Европы.

Медведев поддержал Миллера и признал, что рассматривая вопрос о дальнейшем сотрудничестве с Украиной, российской компании стоит для начала учесть выгоду от заключения сделки. Кроме того, политик предложил «Газпрому» рассмотреть все возможные варианты выхода из сложившегося положения.

Автор: Элана Ал-Лами
Сегодня, 13:40
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