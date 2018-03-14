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Во время испытаний на Нюрбургринге замечен спортивный Range Rover Velar
Во время прохождения дорожных тестов на трассе Нюрбургринг замечена спортивная версия Range Rover Velar. Шпионскими снимками авто делится с общественностью портал AutoExpress.

Во время испытаний на Нюрбургринге замечен спортивный Range Rover Velar

Согласно имеющимся сведениям, в названии Range Rover Velar получит приставку SVR, а после выхода на рынок сможет составить конкуренцию BMW X6 M. По фото можно предположить, что авто получит видоизмененные бамперы, трансформации затронули колесные диски, а диффузор стал более агрессивным. Получит спортивная модель и сдвоенные патрубки выпускной системы. По неподтвержденным данным, под капотом новинки установят мотор на 5.0 литров, способный генерировать порядка 500 лошадиных сил. До 100 км/час кроссовер сможет разогнаться всего за 4,2 секунды.Кроме того, новый Range Rover Velar окажется легче предшественника.

Построено авто на платформе IQ [AI], которая также задействована в Jaguar F-Pace. Ожидается, что продажи авто официально стартуют уже этой осенью, однако точные сроки не называются. Неизвестной остается и стоимость кроссовера.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 14:02
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