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На тестах замечен новый таинственный кроссовер от Renault
Французский автомобилестроитель Renault вывел на дорожные тесты новый кроссовер Kadjar. На сегодняшний день об этой модели крайне мало информации.

На тестах замечен новый таинственный кроссовер от Renault


На дня фото автомобиля появились на специализированных веб-ресурсах. Известно, что прототип кроссовера сейчас находится на начальной стадии разработки, поэтому пока что ему достался кузов от уже известной всем модели Renault Kadjar. Тестовый вариант отличается от загадочной версии увеличенной колеей, и шириной, увеличенной на 100 мм.

Прототип новой модели Renault инженеры оснастили сложной системой подруливающей подвески. Отдаленно она напоминает ту, что использовали при конструировании спортивных внедорожников Lamborghini Urus и Porsche Cayenne.

Исходя из имеющейся информации, специалисты пришли к единому выводу. На тесты вывели «заряженный» кроссовер Kadjar RS, однако автомобильная компания отказалась от комментариев таких предположений.

Российские покупатели пока что не могут приобрести Renault Kadjar. Эта модель стала производиться с 2015 года, ее премьера состоялась на Женевском автосалоне. Кроссовер изначально был ориентирован на европейский рынок.

Автор: Виктория Рябинина
Сегодня, 15:00
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