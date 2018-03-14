Ученые доказали способность археоптериксов летать подобно современным домашним птицам

«После того, как мы просветили плечевые кости археоптериксов, нам удалось зафиксировать более тонкие стенки у них, в отличие от более современных сородичей, что может свидетельствовать об их сходстве с существующими в настоящее время домашними птицами, обладающими способностью взлетать на короткие расстояния в целях собственной безопасности», - отмечают ученые.

Далее они пояснили, что структура костей каждого вида птиц и млекопитающих с достаточной четкостью отражает его образ жизни. Страусы, например, имеют довольно плотные и толстые кости ног, поскольку им не нужно «экономить» с массой костной ткани по сравнению со стрижами, соколами и прочими пернатыми, всю жизнь проводящими в полетах.Руководствуясь подобной идеей, исследователи подготовили трехмерные фотоизображения костей археоптериксов, сравнив их с фото аналогичных частей скелета существовавших в древние времена динозавров и птиц из современного мира. Снимки продемонстрировали, что первые оказались гораздо ближе к современным домашним птицам, чем к динозаврам.Подобное открытие, отмечают исследователи, говорит о том, что умение летать появилось на несколько десятков миллионов лет раньше, чем ранее считали ученые.