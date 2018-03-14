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Ученые нашли «фантомные» следы предшественников динозавров
Ученые из США обнаружили «фантомные» следы дицинодонтов, которых называют предшественниками динозавров. Сообщается, что они жили на Земли примерно 260 миллионов лет назад. Материалы исследования опубликованы на сайте EurekAlert.

Ученые нашли «фантомные» следы предшественников динозавров


Ученые обнаружили окаменелости ископаемых, которые подтверждали реальное существование дицинодонтов. Они питались преимущественно растениями, имели черепаховидные клювы и большие бивни.

Как рассказали авторы научной работы, эти животные исчезли до того, как динозавры стали размножаться. На юге Африке еще в 1950-х годах были обнаружены «фантомные» следы, которые говорили о выживших представителях вида Pentasauropus incredibilis. Впервые о дицинодонтах заговорил ученый Альфред Браун.

Специалисты проверили образцы, находящиеся на музейных стендах. В ходе анализа они заметили, что позвоночник состоит из больших костей. Также ученые обратили внимание на череп, характерный для предшественников динозавров.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 11:59
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