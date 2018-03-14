Рита Ора восхитила подписчиков пикантными кадрами в нижнем белье
Британская певица Рита Ора порадовала своих подписчиков пикантными кадрами. Соответствующие снимки 27-летняя знаменитость разместила на своей странице в сети Instagram.
Рита Ора поделилась с фолловерами несколькими снимками, где она позирует в нижнем белье. В частности, знаменитость облачена в черного цвета бюстгальтер, напоминающий спортивный, ее волосы собраны сзади, а на шее имеется ювелирное украшение. Певица соблазнительно прикусывает губу, демонстрируя подтянутую фигуру. Несмотря на то, что кадры достаточно незамысловатые, у многих подписчиков они вызвали настоящий восторг.
Пользователи Сети оставили по постом на странице Риты Оры множество положительных отзывов. Сама же публикация всего спустя день с момента размещения уже насчитывала свыше 612 тысяч отметок “Мне нравится”. Впрочем, ничего удивительно, учитывая что на Instagram знаменитости подписаны более 13 млн человек. Кроме того, причиной такого ажиотажа может являться то, что Рита Ора не так уж часто настолько откровенно демонстрирует свое тело.
Рита Ора поделилась с фолловерами несколькими снимками, где она позирует в нижнем белье. В частности, знаменитость облачена в черного цвета бюстгальтер, напоминающий спортивный, ее волосы собраны сзади, а на шее имеется ювелирное украшение. Певица соблазнительно прикусывает губу, демонстрируя подтянутую фигуру. Несмотря на то, что кадры достаточно незамысловатые, у многих подписчиков они вызвали настоящий восторг.
Пользователи Сети оставили по постом на странице Риты Оры множество положительных отзывов. Сама же публикация всего спустя день с момента размещения уже насчитывала свыше 612 тысяч отметок “Мне нравится”. Впрочем, ничего удивительно, учитывая что на Instagram знаменитости подписаны более 13 млн человек. Кроме того, причиной такого ажиотажа может являться то, что Рита Ора не так уж часто настолько откровенно демонстрирует свое тело.
Автор: Марина Вебер