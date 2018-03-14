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В Сети появились "живые" фотографии Redmi Note 5
В Китае в ближайшую пятницу, 16 марта, состоится презентация смартфона Xiaomi, который получил название Redmi Note 5. Незадолго до премьеры в Сети появились «живые» фотографии будущего флагмана.

В Сети появились "живые" фотографии Redmi Note 5


На сайте TENAA опубликованы все спецификации гаджета. Сообщается, что мобильное устройство представляет собой ребрендированную версию Note 5 Pro, продажи которой стартовали на рынке Индии в феврале.

Новые изображения дают понять, что Redmi Note 5 получил модный дизайн. Задняя крышка смартфона Xiaomi выполнена из металла. На верхней панели видна лицевая камера с вспышкой. На тыльной стороне девайса расположен сканер отпечатков пальцев, а также двойная основная камера.

Края задней панели производитель сделал слегка изогнутыми. Нижняя и верхняя части оказались окружены антенными полосами. Сбоку присутствует стандартный аудиоразъём на 3,5 мм, а также слот под microUSB.

Сообщается, что Redmi Note 5 получил 5,99-дюймовый экран с разрешением FHD + и соотношением сторон, равным 18:9. Аппаратная основа представлена процессором Чипсета Snapdragon 636, который будет работать с 4 ГБ ОЗУ и 64 Гб ПЗУ.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 12:11
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