Валерий Меладзе никогда не поет дома, чтобы не раздражать детей
Недавно российский певец Валерий Меладзе признался, что в его доме запрещается петь. По его словам, это раздражает детей.
С 2014 года Валерий Меладзе живет в официальном браке с бывшей солисткой поп-группы «ВиаГра» Альбиной Джанабаевой. Совсем недавно певец рассказал поклонникам интересную подробность их семейного уклада. Оказывается, в семье певцов петь и танцевать запрещается. По словам Меладзе, больше всего пение раздражает детей, поэтому в стенах дома никто не проводит распевку или репетицию очередного выхода на сцену.
Меладзе и Джанабаева предпочитают тишину и спокойствие в семейном гнездышке, чтобы можно было без лишнего шума и суеты поговорить с детьми на интересные темы. Как утверждает артист, танцев и песен ему хватает на сцене, а в кругу семьи хочется чего-то другого.
Первый сын Константин родился у Альбины Джанабаевой, когда еще Валерий Меладзе состоял в предыдущем браке с Ириной Меладзе. До 2014 года артисты поддерживали любовные отношения и пытались их скрывать. В том же году пара поженилась и у них родился второй сын Лука. От первого брака Меладзе имеет трех дочерей – Софью, Ингу и Ариану.
С 2014 года Валерий Меладзе живет в официальном браке с бывшей солисткой поп-группы «ВиаГра» Альбиной Джанабаевой. Совсем недавно певец рассказал поклонникам интересную подробность их семейного уклада. Оказывается, в семье певцов петь и танцевать запрещается. По словам Меладзе, больше всего пение раздражает детей, поэтому в стенах дома никто не проводит распевку или репетицию очередного выхода на сцену.
Меладзе и Джанабаева предпочитают тишину и спокойствие в семейном гнездышке, чтобы можно было без лишнего шума и суеты поговорить с детьми на интересные темы. Как утверждает артист, танцев и песен ему хватает на сцене, а в кругу семьи хочется чего-то другого.
Первый сын Константин родился у Альбины Джанабаевой, когда еще Валерий Меладзе состоял в предыдущем браке с Ириной Меладзе. До 2014 года артисты поддерживали любовные отношения и пытались их скрывать. В том же году пара поженилась и у них родился второй сын Лука. От первого брака Меладзе имеет трех дочерей – Софью, Ингу и Ариану.
Автор: Виктория Рябинина