Житель Красноярска выиграл 4 млн рублей в лотерею
В Красноярске прошла лотерея, на которой разыгрывалось 4 млн рублей, при этом лотерейный билет имеет стоимость 120 рублей. Местный житель угадал все числа в счастливом билете и выиграл.
Лотерея «Рапидо» проходила 13 марта, это уже 113469 ее тираж. Организатор заявил, что подробности тактики, которая позволила выиграть огромную сумму, узнают у победителя, когда он появится при получении приза. Имя удачливого мужчины не называется.
В Красноярском крае часто проводят лотереи и за последние 2 года в них выиграли 176 человек, призовые деньги при этом превышали сумму 100 000 рублей. В 2018 году удача улыбнулась уже 27 красноярцам. А вот миллионерами стали 30 человек и трое уже в начале текущего года.
Лотерея «Рапидо» проходила 13 марта, это уже 113469 ее тираж. Организатор заявил, что подробности тактики, которая позволила выиграть огромную сумму, узнают у победителя, когда он появится при получении приза. Имя удачливого мужчины не называется.
В Красноярском крае часто проводят лотереи и за последние 2 года в них выиграли 176 человек, призовые деньги при этом превышали сумму 100 000 рублей. В 2018 году удача улыбнулась уже 27 красноярцам. А вот миллионерами стали 30 человек и трое уже в начале текущего года.
Автор: Северов Андрей